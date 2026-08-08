"Me arrepiento": Hombre confiesa haber asesinado a su pareja y herido a su hijastra en Lempira

Lempira, Honduras.- Un hombre confesó haber causado la muerte de su pareja y haber herido a su hijastra durante un incidente ocurrido en el departamento de Lempira, en el occidente de Honduras, según declaraciones brindadas tras su detención.

La víctima fue identificada como María Reiniera Villanueva Castillo, de 48 años, quien murió como consecuencia del ataque en circunstancias que son investigadas por las autoridades.

El detenido aseguró estar arrepentido de lo ocurrido y atribuyó sus acciones a que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

“Me arrepiento de lo que hice porque, claro, dejé sin mamá a mi hijo”, declaró el hombre, quien señaló que tiene un hijo de 12 años con la víctima.