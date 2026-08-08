"Me arrepiento": Hombre confiesa haber asesinado a su pareja y herido a su hijastra en Lempira

Lempira, Honduras.- Un hombre confesó haber causado la muerte de su pareja y haber herido a su hijastra durante un incidente ocurrido en el departamento de Lempira, en el occidente de Honduras, según declaraciones brindadas tras su detención.
La víctima fue identificada como María Reiniera Villanueva Castillo, de 48 años, quien murió como consecuencia del ataque en circunstancias que son investigadas por las autoridades.
El detenido aseguró estar arrepentido de lo ocurrido y atribuyó sus acciones a que se encontraba bajo los efectos del alcohol.
“Me arrepiento de lo que hice porque, claro, dejé sin mamá a mi hijo”, declaró el hombre, quien señaló que tiene un hijo de 12 años con la víctima.
De acuerdo con su relato, durante el incidente también resultó herida su hijastra, quien habría intervenido en medio de la situación.
“Ella se metió y supuestamente pasó una bala y le pegó”, manifestó el acusado, quien aseguró que no recuerda con claridad lo sucedido.
El hombre también afirmó que mantenía discusiones frecuentes con su pareja, con quien llevaba una relación de 14 años. “Ella tenía la costumbre de discutir conmigo bastante”, dijo.
Según la información preliminar, el arma utilizada sería un fusil calibre 22.
La hijastra fue auxiliada por agentes de la Policía Nacional y trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica.
Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.