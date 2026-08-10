Horóscopo de hoy: así influyen los astros en tu signo en el amor y el trabajo

Tegucigalpa, Honduras.-Un nuevo día llega cargado de energía astral, y con ella, cambios, decisiones y oportunidades que no conviene dejar pasar. Ya sea en el trabajo, donde algunos signos deberán armarse de paciencia y confianza, o en el amor, donde la pasión y la estabilidad se dan la mano en distintos grados según el signo, los astros tienen mucho que contar hoy.

Descubre a continuación qué te deparan las estrellas y cómo sacar el máximo partido a la jornada, sea cual sea tu signo del zodiaco.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Aunque tus jefes no valoren tu trabajo como crees que deberían hacerlo, no hay por qué desesperarse. Ten confianza y no decaigas en tu actividad. Deja de pensar compulsivamente en el trabajo e ilusiónate con tantas cosas agradables que te rodean.

TAURO (21 abril - 20 mayo). A la vuelta de las vacaciones, se avecina un cambio radical en el trabajo y tendrás que tomar drásticas decisiones. Si mantienes la confianza en ti mismo, lograrás sacar todo adelante delegando en las personas que forman tu equipo. Ten fe también en ellos.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Jornada de reflexión en el trabajo después de los últimos días de cierto descontrol. Date un tiempo y una vez hayas meditado lo suficiente, toma una decisión. Los astros te protegen y te darán el valor suficiente para afrontar riesgos.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Algunos acuerdos del pasado ya no tienen sentido, según comienzas a ver hoy, porque tus circunstancias y las de los demás han cambiado notablemente y pueden perjudicar tus intereses. Tendrás que renegociar.

LEO (23 julio - 22 agosto). Tus relaciones amorosas inician una etapa de verdadero sosiego y felicidad, lo que te llenará de optimismo y seguridad en ti mismo. Ese optimismo también reinará en el ambiente de trabajo. De un familiar no te llegarán tan buenas noticias.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). En ocasiones no puedes controlar ese ramalazo de mal genio que te provocan determinadas personas o situaciones; hoy puede ser un día de esos, en el que una reacción a destiempo puede complicar tus opciones.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Vas a encontrarte muy a gusto realizando tu trabajo. Tus compañeros y superiores te van a reclamar ayuda. El amor te está sentando muy bien últimamente; optimismo en el campo emocional con sobrados motivos para ser feliz.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). En el trabajo, otra persona tomará una decisión que te correspondía a ti. Aunque el riesgo existe, con paciencia puedes salir ganando en la operación. Vas a disfrutar mucho en tus relaciones sociales.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). En el trabajo debes cultivar un poco más las relaciones con los colegas y evolucionar en tu sector laboral. Tendrás la ocasión de salir y conocer gente nueva, además se incrementan las oportunidades de que surja un enamoramiento.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). No permitas que los sinsabores del pasado te aparten del éxito que tanto ansías, tanto en el trabajo como en el amor. Interpreta los fracasos pretéritos como lecciones para el futuro, y trata de aprovecharlos, no repitiendo los mismos errores.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Habrá mucha pasión en tu vida amorosa en estos momentos. No dejes que los celos lo estropeen e intenta vivirlo plenamente. Es probable que la situación se relaje durante un viaje romántico.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Aunque el inicio de semana te traerá buena suerte en general, puedes recibir un varapalo en el trabajo que quedará solo en susto. El amor también tendrá un semblante positivo, siempre que pongas todo de tu parte.