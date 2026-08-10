¿Dónde y a qué hora se podrá ver el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026?

Madrid, España.- El mundo ha vivido en lo que llevamos del siglo XXI 16 eclipses solares totales, incluido el de este 12 de agosto de 2026, que tiene a España como lugar privilegiado para su observación, aunque Europa es uno de los continentes menos favorecidos para ello. Solo se ha presenciado otro en el continente europeo en 2015, en las islas noruegas de Feroe y Svalbard. Un eclipse solar total es un fenómeno en el que la Luna llega a tapar por completo al Sol, y puede cruzar más de un continente. Solo es contemplado por aquellos observadores que se encuentran en la llamada línea de totalidad del eclipse. Un mapa del mundo sobre este fenómeno durante el siglo XXI sitúa en cabeza por número de veces a Asia, donde se han visto en seis ocasiones, según el catálogo de eclipses de la NASA.

El inminente eclipse del día 12 cruzará España desde Galicia hasta Baleares y se podrá ver también total desde partes de Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico, el extremo norte de Siberia (Rusia) y un pequeño rincón de Portugal. En otras zonas del hemisferio norte, incluyendo partes de EE. UU., Canadá, Europa y el noroeste de África, podrán presenciar un eclipse solar parcial. España se ha convertido en esta ocasión en un destino turístico para los amantes de la astronomía de todo el mundo. Según cálculos del Ministerio de Economía, generará un aumento de 446.700 turistas en las numerosas provincias afectadas por la totalidad y las zonas de atracción cercanas en la semana del 10 al 16 de agosto.

La duración total del eclipse del 12 de agosto será de 264 minutos (algo menos de 4 horas y media), destaca el Observatorio Astronómico Nacional (OAN). En España la duración de la fase de totalidad depende de la ubicación pero no superará los dos minutos. El eclipse solar total más largo desde 2001 ha sido el del 22 de julio de 2009, alcanzando los seis minutos y 38,86 segundos, recorriendo la India, Nepal, Bangladés, China y el Pacífico.

A continuación se detallan las fechas y los lugares donde se han visto eclipses solares totales durante el siglo XXI: