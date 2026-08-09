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Tres turistas colombianas estarían entre las cuatro víctimas de accidente de helicóptero en Río de Janeiro

Tres turistas colombianas, entre ellas una menor de edad, estarían entre las cuatro víctimas del accidente de un helicóptero turístico en Río de Janeiro

  • Actualizado: 09 de agosto de 2026 a las 15:38
Tres turistas colombianas estarían entre las cuatro víctimas de accidente de helicóptero en Río de Janeiro

Bomberos trabajan en el lugar donde ocurrió el accidente de un helicóptero este sábado, en el Bosque de Tijuca, en Río de Janeiro.

 Foto: EFE

São Paulo, Brasil.- Tres de los fallecidos este sábado en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro presuntamente eran turistas colombianas, aunque aún se espera la identificación formal de los cuerpos, informó a EFE la cónsul general de Colombia en la ciudad brasileña, Diana Páez.

Los nombres de las turistas fallecidas junto al piloto del helicóptero eran miembros de una misma familia: Lida Rocío Cubillos, la abuela; Wendy Manrique Cubillos, una hija, y la menor de edad Sofía Murillo Manrique, una nieta.

Habían viajado a Río de Janeiro para celebrar los 15 años de una de las jóvenes con otros tres familiares, quienes iban a hacer el mismo paseo a continuación, de acuerdo con la cónsul general.

Como el helicóptero cayó en una área boscosa de difícil acceso, los bomberos enfrentaron dificultades para retirar los cuerpos.

​​Eso y el hecho de que dos de los cadáveres estén "totalmente incinerados", según Páez, complican una identificación rápida por parte de los forenses.

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Con todo, la Policía Civil de Río de Janeiro afirmó en un comunicado que los cuerpos ya han sido trasladados al instituto forense y que pasarán por una pericia de identificación, cuyos resultados serán contrastados con los datos de registro del vuelo.

Los agentes también aguardan el laudo del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos sobre las causas de la caída.

El helicóptero, que pertenecía a una empresa que realizaba vuelos panorámicos para turistas, se desplomó cerca de la Vista Chinesa, un popular mirador con vistas sobre la ciudad y el mar.

Como muestran las imágenes divulgadas por los medios de comunicación, el impacto provocó un incendio en el lugar del accidente, por lo que fueron movilizados militares especializados en el combate del fuego.

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Por otra parte, el alcalde de la ciudad, Eduardo Cavaliere, pidió a la Agencia Nacional de Aviación Civil que "intensifique" la fiscalización de los vuelos de helicóptero, cada vez más frecuentes, para garantizar la seguridad.

​​​​​​​Cavaliere también expresó su solidaridad con las familias de las víctimas.

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Redacción web
Agencia EFE

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