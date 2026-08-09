Fundaciones buscan financiar prótesis para víctimas de los terremotos en Venezuela

Dos Santos recordó que, en principio, evitaba verse al espejo. Sin embargo, se propuso mejorar su condición física y desde entonces come saludable y entrena para ser la "versión más cercana" de lo que le "hubiese gustado ser" antes de perder sus piernas. "Creo que ese sentimiento de rabia me hizo entender que había muchas cosas que tenía que aceptar, pero que había muchas otras que tenía la oportunidad de cambiar. Mis piernas no iban a crecer, eso era algo que tenía que aceptar sí o sí", subrayó.