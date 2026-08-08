Dos órdenes de captura y ninguna detención: ¿por qué Evo Morales sigue libre?

¿Cuáles son las claves que explican los procesos judiciales y las causas por las que aún no se ejecuta su captura? La Fiscalía de la región sureña de Tarija inició en septiembre de 2024 una investigación contra Morales por trata agravada de personas y después dictó una primera orden de captura en su contra, por la presunta relación que tuvo con una menor de edad mientras era presidente, en 2016, con quien supuestamente tuvo una hija.