Sicarios hondureños estarían implicados: el crimen del narco guatemalteco Edgar Cáceres

Las autoridades de Guatemala investigan si un grupo de sicarios ingresó desde Honduras para ejecutar el asesinato del narcotraficante guatemalteco Edgar Estuardo Cáceres Barreira, conocido como “Cachilla”, y posteriormente regresó a territorio hondureño. Esto se sabe:
Edgar Estuardo Cáceres Barreira, conocido como “Cachilla”, fue capturado en Guatemala el 8 de mayo de 2014, en el kilómetro 278 de la ruta al Atlántico, en Río Dulce, Izabal. Su detención se produjo a raíz de un requerimiento de la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico internacional de cocaína.
El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, informó que las autoridades analizan las circunstancias del ataque armado y buscan establecer quiénes participaron en el crimen.
De acuerdo con el informe de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), el ataque ocurrió a las 5:25 pm del jueves -06 de agosto- en la aldea La Libertad, Livingston, Izabal.
Cáceres Barreira, de 52 años, se desplazaba en una camioneta cuando fue interceptado por varios hombres armados.
Los atacantes se movilizaban en una camioneta agrícola de color naranja y, según la reconstrucción policial, los hombres abrieron fuego en repetidas ocasiones contra el vehículo de Cáceres Barreira, quien sufrió heridas en el hombro izquierdo y en la mano derecha.
Apesar de que bomberos auxiliaron a Cáceres Barreira y lo trasladaron aún con vida a una clínica privada en Morales, murió al ingresar al centro asistencial debido a las heridas sufridas durante el ataque.
De acuerdo con la información proporcionada, el vehículo utilizado por los atacantes fue localizado incendiado unas seis horas después en un área boscosa; en su interior fueron encontrados cuatro casquillos de arma de fuego.
Los fiscales del MP localizaron 46 indicios balísticos en la escena. La Policía Nacional Civil (PNC) señaló que los agresores utilizaron fusiles, mientras que el vehículo de la víctima quedó con múltiples perforaciones provocadas por los disparos.
En septiembre de 2015 fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó un proceso judicial y fue condenado por delitos relacionados con el tráfico internacional de cocaína. Después de cumplir su sentencia, regresó a Guatemala.
El MP de Guatemala obtuvo una sentencia de extinción de dominio sobre Q261,304.73 vinculados a Cáceres Barreira, al determinar que esos fondos no correspondían con los ingresos que reportaba como agricultor y comerciante de ganado.
Las autoridades guatemaltecas mantienen las investigaciones para identificar a los autores materiales e intelectuales del asesinato y determinar si existió participación de estructuras criminales hondureñ.