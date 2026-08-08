Sicarios hondureños estarían implicados: el crimen del narco guatemalteco Edgar Cáceres

Edgar Estuardo Cáceres Barreira, conocido como “Cachilla”, fue capturado en Guatemala el 8 de mayo de 2014, en el kilómetro 278 de la ruta al Atlántico, en Río Dulce, Izabal. Su detención se produjo a raíz de un requerimiento de la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico internacional de cocaína.