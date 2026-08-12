Defensa de JOH pide tiempo para revisar carga probatoria; audiencia se reanudará el 18 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.- La audiencia inicial en el caso contra el expresidente Juan Orlando Hernández, por el caso Pandora II, fue suspendida este miércoles para el próximo martes 18 de agosto, luego de que la defensa solicitara un tiempo prudencial para analizar a detalles las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.

En el desarrollo de la audiencia inicial este día la parte acusadora ratificó la acusación y completó la presentación de los 49 medios de prueba. En total, la Fiscalía presentó 48 medios de prueba dentro del caso, mientras que la Procuraduría General de la República presentó uno, detalló el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.

"Tras la presentación de los medios de prueba, la defensa técnica del imputado solicitó un tiempo prudencial para estudiarlos antes de continuar con la audiencia", amplió Silva.