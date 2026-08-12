Defensa de JOH pide tiempo para revisar carga probatoria; audiencia se reanudará el 18 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.- La audiencia inicial en el caso contra el expresidente Juan Orlando Hernández, por el caso Pandora II, fue suspendida este miércoles para el próximo martes 18 de agosto, luego de que la defensa solicitara un tiempo prudencial para analizar a detalles las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.
En el desarrollo de la audiencia inicial este día la parte acusadora ratificó la acusación y completó la presentación de los 49 medios de prueba. En total, la Fiscalía presentó 48 medios de prueba dentro del caso, mientras que la Procuraduría General de la República presentó uno, detalló el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.
"Tras la presentación de los medios de prueba, la defensa técnica del imputado solicitó un tiempo prudencial para estudiarlos antes de continuar con la audiencia", amplió Silva.
Confirmó que la continuación de la audiencia quedó programada para el martes 18 de agosto, a partir de las 9:30 de la mañana.
Durante esa jornada, cuando se retome la audiencia inicial, se dará paso a las objeciones que podría presentar la defensa a los medios de prueba presentados en el proceso.
Medios de prueba presentados
Se trata de dos medios de prueba testificales y el resto de medios de prueba documentales. "Dentro de los documentos que ha presentado el Ministerio Público para tratar de evacuar en esta audiencia inicial se encuentran gacetas con acuerdos de nombramiento, así como transferencias y acreditación de las mismas".
Entre los medios de prueba también hay "oficios de creación de uso de cuentas y traslados de fondos, fundaciones de ONG que no presentaron documentos o aportes, convenios suscritos por la Secretaría de Agricultura y Ganadería".
A la lista también se suman, según Silva, "auditorías de organizaciones no gubernamentales que no tenían logros de la ejecución de los convenios y constancias de patronatos y municipalidades por no ejecutar los programas y convenios".