Cristiano Ronaldo sorprende con emotivo mensaje a Messi tras la muerte de su padre

Rosario, Argentina.- Lionel Messi ha roto el silencio tras el fallecimiento de su padre, quien perdió la vida tras lidiar con una dura enfermedad el pasado sábado 08 de agosto de 2026.

Desde entonces, solamente se tenía conocimiento de que el futbolista del Inter Miami había abandonado la concentración con el cuadro de la Florida para viajar a Rosario, Argentina, donde tuvo la oportunidad de despedir a su padre.

Con el pasar de los días, Messi ha vuelto al foco público con una emotiva despedida a su progenitor en redes sociales, donde Cristiano Ronaldo también aprovechó para dedicarle unas palabras de aliento a quien fue su rival deportivo por casi 20 años.

"Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza", escribió Cristiano Ronaldo en una publicación que ya suma más de 13.5 millones de "me gustas" y 694,000 comentarios en menos de tres horas.