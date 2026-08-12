Gerson Turcios: el hondureño detenido por ICE que moviliza a EE UU

Nueva York, Estados Unidos.- Gerson Turcios, un hondureño de 23 años, enfrenta un proceso migratorio en Estados Unidos luego de ser detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), situación que provocó una movilización de vecinos, amigos y figuras públicas en Rhinebeck, Nueva York. Turcios llegó a Estados Unidos cuando tenía 17 años, después de abandonar Honduras en busca de seguridad y nuevas oportunidades. Tras atravesar México junto con otros tres jóvenes, cruzó el río Grande y fue detenido por autoridades migratorias. Debido a que era menor de edad, permaneció cerca de un mes en un centro para menores en Long Island.

Posteriormente, su hermano Henoch se hizo cargo de él y lo llevó a Rhinebeck, donde comenzó una nueva vida; aprendió inglés, estudió en una escuela secundaria local, hizo amistades y, tras graduarse en 2022, trabajó en un restaurante y posteriormente en labores de jardinería y mantenimiento. Su detención ocurrió después de una jornada de trabajo, cuando Turcios observó a varios hombres junto a vehículos frente a su vivienda y se acercó para ofrecer ayuda. Los hombres le preguntaron por una persona llamada Jimmy y, tras reparar en su acento, uno de ellos le tomó una fotografía; poco después fue esposado y trasladado a un centro de procesamiento de ICE. La defensa descubrió que Turcios tenía una orden de deportación emitida años atrás, debido a que no acudió a una audiencia migratoria, por lo que sus abogados sostienen que pudo no haber recibido la notificación respectiva.