Hondureños destacan en Panamá con medalla de bronce en Olimpiada de Química

Ciudad de Panamá, Panamá.-El estudiante hondureño Ricardo Gabriel Rischmagui ganó la medalla de bronce para Honduras en la XIX Olimpiada Centroamericana y XVII del Caribe de Química, competencia académica que reunió a jóvenes de distintos países de la región en Ciudad de Panamá. Rischmagui formó parte de la delegación hondureña que viajó a Panamá para participar en las diferentes pruebas de la competencia. El equipo también estuvo integrado por Natalia Flores, Marcos Castillo y David López. Los estudiantes viajaron acompañados por el jefe de delegación, Adal Martínez; el mentor Yeison Dubón; y los observadores Katy Laínez y Héctor Sánchez.

Apoyo para representar a Honduras

La delegación contó con apoyo del presidente Nasry Asfura para cubrir los boletos aéreos y hacer posible el viaje de los estudiantes a Panamá. Adal Martínez, jefe de la delegación hondureña, destacó que el resultado fue recibido con alegría por los jóvenes y señaló que durante su estadía tuvieron la oportunidad de conversar brevemente con el mandatario. Según Martínez, durante ese encuentro Asfura manifestó su disposición de continuar respaldando la participación de los estudiantes en este tipo de competencias. El mandatario también coincidió con la delegación durante el viaje de regreso a Honduras, momento en el que felicitó a los jóvenes por el resultado obtenido y por representar al país en la competencia internacional.



Un bronce para Honduras