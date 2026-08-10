Al menos 20 edificios colapsados en Cali, sede de la reciente investidura presidencial

"Le pido a la ciudadanía mantener la calma. Revisen si en sus edificios hay daños estructurales aparentes. Si no se sienten seguros, si ven grietas muy grandes, por favor, salgan de la edificación. Apoyemos a nuestros rescatistas con lo que sea necesario. Por favor, también a cuidar la seguridad y el entorno", agregó Eder.