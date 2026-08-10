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Al menos 20 edificios colapsados en Cali, sede de la reciente investidura presidencial

El terremoto de magnitud 7,4 dejó graves daños en al menos 20 edificios de Cali, ciudad que hace tres días fue sede de la investidura presidencial

  • Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 11:12
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Al menos 20 edificios sufrieron graves daños por consecuencia del terremoto. Personas salen de los escombros de un edificio colapsado en el departamento del Valle del Cauca.

Fotos: EFE.
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Las personas caminan sobre los escombros de un edificio colapsado este lunes, en Cali (Colombia).

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Al menos 20 edificios sufrieron graves daños en la ciudad de Cali a consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes 10 de agosto la mayor parte del país, con epicentro en la zona del Pacífico.

 Foto: EFE
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"Caleños, al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali, con personas atrapadas, ya estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro de Cali", manifestó el alcalde de Cali, Alejandro Eder en su cuenta de X.

 Foto: EFE
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Una de las edificaciones afectadas fue la del motel Molino Rojo, ubicado en la Autopista Suroriental, que prácticamente se vino al piso, y también sufrieron daños las fachadas de otros edificios en el centro y en el sector de las Canchas Panamericanas.

 Foto: EFE
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En el barrio Capri se informó de varias personas que pueden estar atrapadas por el colapso de una edificación, y una situación similar se vive en un edificio ubicado en el sector de la Avenida Roosevelt, donde la estructura quedó reducida a escombros.

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Eder, que hace solo tres días fue anfitrión de las autoridades nacionales internacionales que acudieron a esta ciudad, capital del departamento de Valle del Cauca, para la investidura del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo que le pidió "apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas".

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"Le pido a la ciudadanía mantener la calma. Revisen si en sus edificios hay daños estructurales aparentes. Si no se sienten seguros, si ven grietas muy grandes, por favor, salgan de la edificación. Apoyemos a nuestros rescatistas con lo que sea necesario. Por favor, también a cuidar la seguridad y el entorno", agregó Eder.

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El terremoto, de magnitud 7,4, según el Servicio Geológico Colombiano, tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la región del Pacífico, la misma donde está situada Cali, la ciudad más importante de la zona.

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El terremoto también fue percibido en países vecinos. Se sintió en la capital ecuatoriana Quito y en diversas provincias de Panamá, donde algunos hospitales fueron evacuados, así como en algunas regiones de Venezuela

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La mayor cantidad de fallecidos se registra en el departamento de Risaralda, donde hay 40 muertos, seguido por 27 en el Valle del Cauca y cuatro en el Chocó (un total de 71 personas), epicentro del terremoto, señaló la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) en un comunicado.

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Las autoridades también verifican afectaciones en el edificio de la Gobernación del Valle del Cauca, el Centro Administrativo Municipal (CAM) de Cali y una edificación de la Fundación Valle del Lili.

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