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Modelo Courtney Clenney se declara culpable de matar a su novio; enfrentará seis años de prisión

Courtney Clenney se declaró culpable de homicidio involuntario por la muerte de Christian Obumseli, a quien apuñaló en 2022 en Miami. Aquí los detalles del caso:

  • Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 10:28
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La modelo de OnlyFans Courtney Clenney enfrentará seis años de prisión tras declararse este lunes lunes culpable de "homicidio involuntario" de su novio Christian Obumseli, a quien apuñaló en 2022 en su lujoso condominio de Miami, una de las ciudades con mayor producción de contenido para esta plataforma para adultos.

 Foto: Redes sociales
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El acuerdo alcanzado con la Fiscalía de Miami-Dade evitará el juicio por asesinato en segundo grado previsto para las próximas semanas, cuatro años después de la muerte de Obumseli.

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Los términos del pacto de Clenney, de 30 años, quien durante el proceso sostuvo que lo mató en defensa propia, se dieron a conocer hoy durante una audiencia ante la jueza Andrea Ricker Wolfson.

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Obumseli, de 27 años y operador de criptomonedas, recibió una puñalada en abril de 2022. Minutos después, Clenney llamó al servicio de emergencias y él fue trasladado a un hospital, donde murió poco después.

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Clenney alegó a la policía que le había lanzado un cuchillo desde unos tres metros durante una pelea, pero el forense del condado contradijo esa versión.

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Nacida en Texas, la modelo reunió más de dos millones de seguidores en Instagram e ingresó desde 2020 más de tres millones de dólares en la plataforma OnlyFans, mayormente de contenido erótico.

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La pareja se había mudado de Texas a Florida en 2022 y vivía en un condominio de lujo en la bahía de Vizcaya. Vecinos y empleados llamaron al 911 al menos seis veces por sus peleas y la policía acudió en varias ocasiones sin detener a ninguno de los dos. Cuando Obumseli murió, la administración del edificio ya había iniciado el proceso de desalojo de la pareja.

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La Fiscalía presentó dos videos grabados semanas antes de la muerte de Obumseli. En uno, registrado durante un viaje de trabajo, se observa a Clenney golpearlo más de una decena de veces; en el otro, captado en el ascensor del edificio en Miami, aparece encarándose con él.

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Ambos videos se difundieron ampliamente en las redes sociales y la acusación divulgó además grabaciones de audio en las que Clenney dirigía insultos racistas a Obumseli, estadounidense de origen nigeriano.

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La Fiscalía de Miami-Dade describió la relación como tormentosa y sostuvo que el maltratado era él, no la modelo.

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Clenney fue arrestada en agosto de 2022 en Hawái, donde recibía tratamiento por consumo de drogas y estrés postraumático. Poco después fue trasladada a Florida, donde un juez le negó la libertad bajo fianza y permanece desde entonces en prisión preventiva.

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Sus padres también fueron acusados por acceder a la computadora del fallecido, pero la Fiscalía retiró esos cargos cuando un juez excluyó esa prueba del caso.

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