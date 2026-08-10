Modelo Courtney Clenney se declara culpable de matar a su novio; enfrentará seis años de prisión

La pareja se había mudado de Texas a Florida en 2022 y vivía en un condominio de lujo en la bahía de Vizcaya. Vecinos y empleados llamaron al 911 al menos seis veces por sus peleas y la policía acudió en varias ocasiones sin detener a ninguno de los dos. Cuando Obumseli murió, la administración del edificio ya había iniciado el proceso de desalojo de la pareja.