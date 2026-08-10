Escombros caían: Así cedió parte de la Catedral de Manizales tras terremoto de 7.4 en Colombia

Personas que se encontraban alrededor de la Catedral Basílica Metropolitana de Manizales, durante el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia, vivieron momentos de angustia y zozobra al observar cómo parte de la estructura cedía.
La Catedral Basílica Metropolitana de Manizales es una de las más altas de América Latina y es considerada una de las edificaciones religiosas más emblemáticas de Colombia.
Las autoridades reportan graves afectaciones en la estructura de la catedral. Cuando comenzó a temblar, poco a poco se observó cómo pequeños escombros caían al suelo.
Según reportes preliminares, la Catedral Basílica Metropolitana de Manizales presenta desprendimientos en las agujas y también se desplomó una de las torres menores, que quedó inclinada.
El movimiento telúrico que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto provocó que varios escombros cayeran en la parte interna del templo.
La Catedral Basílica Metropolitana de Manizales no es el único edificio que sufrió daños. También se reportan pequeños derrumbes y afectaciones en aeropuertos y otras edificaciones.
El terremoto de magnitud 7.4, con una profundidad de 96 kilómetros, se registró alrededor de las 7:34 de la mañana de este lunes 10 de agosto.
Hasta el momento, las autoridades reportan 21 personas muertas; sin embargo, se trata de una cifra preliminar que podría aumentar debido a los fuertes daños provocados por el terremoto.
Cali, Pereira, Manizales y otras zonas también reportaron la intensidad del sismo, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, en el departamento del Chocó.
Los daños también afectaron a vehículos. Tras el terremoto, varias personas fueron evacuadas de edificios y escuelas, mientras las autoridades toman medidas ante las afectaciones provocadas por el fuerte movimiento telúrico.