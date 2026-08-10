Asfura expresa su solidaridad tras terremoto en Colombia: “Elevamos nuestras oraciones por las familias afectadas”

Tegucigalpa, Honduras.- El mandatario hondureño, Nasry Asfura, expresó su solidaridad ante la alerta por “desastre nacional” en Colombia, luego de registrarse un terremoto de magnitud 7.4 este lunes -10 de agosto- que, hasta el momento, ha dejado al menos 71 muertos, familias atrapadas, personas heridas y decenas de edificios y viviendas derrumbadas. Ante las pérdidas humanas y materiales, el presidente Asfura expresó: “Mi solidaridad con Colombia ante el fuerte terremoto registrado este lunes”. La mayor cantidad de fallecidos se registra en el departamento de Risaralda, donde hay 40 muertos, seguido por 27 en el Valle del Cauca y cuatro en el Chocó, epicentro del terremoto, señaló la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) en un comunicado.

Asfura lamentó además: “Desde Honduras, elevamos nuestras oraciones por las familias afectadas y por quienes hoy enfrentan momentos de angustia y dolor. Nuestra solidaridad y fraternidad con Colombia en esta difícil situación”.

Expreso mi solidaridad con Colombia ante el fuerte sismo registrado este lunes.



Desde Honduras elevamos nuestras oraciones por las familias afectadas y por quienes hoy enfrentan momentos de angustia y dolor.



Nuestra solidaridad y fraternidad con Colombia en esta difícil... — Nasry J. Asfura Z. (@TitoAsfuraPHN) August 10, 2026

Cuba, Israel, Ecuador, Italia, Venezuela, Estados Unidos, México y Honduras son algunos de los países que han enviado mensajes de solidaridad a Colombia ante esta tragedia. El temblor se sintió en horas tempranas y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín. En Cali y en Manizales se desprendieron parte de las fachadas de muchos edificios y en la segunda ciudad una de las torres de la catedral sufrió daños.

"Hay muchos edificios agrietados", dijo el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en declaraciones a la emisora Blu Radio, sin que hasta el momento se tenga información de víctimas.