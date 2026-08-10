Diputados proponen crear bachillerato en turismo sostenible

Tegucigalpa, Honduras. -Los diputados del partido Libertad y Refundación (Libre), Melvin Martínez y Marcelo Vaquero, presentaron ante el Congreso Nacional un proyecto de decreto para crear el Bachillerato Técnico Profesional en Turismo Sostenible, como una nueva opción de educación media.

La iniciativa plantea que la Secretaría de Educación diseñe e implemente la nueva carrera para formar jóvenes en gestión de destinos turísticos, guía, ecoturismo, conservación del patrimonio, emprendimiento y atención al visitante.

Los parlamentarios sostienen que Honduras tiene un amplio potencial turístico debido a su biodiversidad, patrimonio arqueológico, identidad cultural y ubicación geográfica, pero consideran necesario fortalecer la formación de talento humano para convertir esos recursos en oportunidades de empleo y desarrollo económico.

El proyecto busca complementar el actual Bachillerato Técnico Profesional en Administración Hotelera, al considerar que la actividad turística moderna demanda profesionales con conocimientos que trasciendan la operación de hoteles y restaurantes.

La propuesta contempla formación en ecoturismo, turismo de aventura, agroturismo, turismo comunitario, turismo cultural, turismo religioso y turismo de convenciones, además de gestión de destinos, diseño de rutas y sostenibilidad ambiental.

Los estudiantes también recibirían capacitación en marketing digital, promoción turística, sistemas de reservas, emprendimiento y administración de MIPYMES, así como inglés técnico para la atención de visitantes extranjeros.