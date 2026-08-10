Videos: así se derrumbaron los edificios tras terremoto en Colombia

Bogotá, Colombia.- El terremoto de magnitud 7.4 en Colombia ha dejado una catástrofe en diferentes ciudades del país sudamericano, dejando edificios derrumbados, personas heridas y al menos una veintena de fallecidos. Las ciudades que se han visto más afectadas son Cali, Manizales y Pereira. De igual forma, el sismo se percibió en Bogotá, Armenia, Popayán y otras ciudades del oeste y centro del país.

Ciudadanos captaron en video el momento en que los edificios comenzaban a desplomarse; desde apartamentos, hoteles, centros educativos, hospitales, aeropuertos y hasta la Catedral basílica Nuestra Señora del Rosario en Manizales. Asimismo, Aeronáutica civil informó que los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Buenaventura y Alfonso Bonilla Aragón de Cali resultaron afectados. Ante ello, las operaciones aéreas quedaron suspendidas. En los videos se observa como los ciudadanos desesperados corren para alejarse lo más posible de las edificaciones, mientras la angustia, el miedo y el pánico prevalecían en el ambiente.