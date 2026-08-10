Sube a 71 la cifra de muertos y decenas de heridos por el terremoto en Colombia

Bogotá, Colombia.- El Gobierno colombiano declaró este lunes la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 71 personas fallecidas en el país, 29 de ellas en ciudades capitales.

La mayor cantidad de fallecidos se registra en el departamento de Risaralda, donde hay 40 muertos, seguido por 27 en el Valle del Cauca y cuatro en el Chocó, epicentro del terremoto, señaló la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) en un comunicado. Según la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, además de los cuatro muertos en ese departamento hay al menos 69 personas heridas, una cifra que se espera que siga aumentando por los graves daños que dejó el terremoto, que incluso provocó el desplome de edificios en el centro y el oeste del país.

"En el departamento del Valle del Cauca (...) tenemos más o menos 27 personas fallecidas", expresó la gobernadora regional, Dilian Francisca Toro, a periodistas, y explicó que esa cifra no incluye a eventuales víctimas mortales en Cali, la capital regional. Además de los muertos en el Chocó, hubo al menos 18 fallecidos en Pereira, capital del departamento de Risaralda y dos en Manizales, capital de Caldas, urbes que junto con Cali fueron de las más afectadas por el terremoto. "Se reportan afectaciones en viviendas, edificaciones e infraestructura pública y privada en diferentes municipios del departamento", dijo Córdoba-Curi, en su segundo balance tras la emergencia.