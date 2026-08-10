Evacúan edificios y hospitales en Panamá por fuerte terremoto en Colombia

Ciudad de Panamá, Panamá.- Varias regiones del este de Panamá fueron sacudidas este lunes por el sismo de magnitud 7,4 con epicentro en Colombia, según el informe preliminar del Instituto de Geociencias panameño, lo que provocó la evacuación de edificios y hospitales en la capital y otras localidades del país.

El movimiento telúrico se registró a las 07:34 hora local (12:34 GMT) localizado en Colombia a 350 kilómetros al sureste de la población panameña de Jaqué, de acuerdo con ese informe.Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) situó en 7,4 la magnitud del terremoto, con epicentro al este de San José del Palmar.

En Panamá las vibraciones del sismo se prolongaron entre 40 segundo y un minuto, de acuerdo con las autoridades del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (estatal), y fueron sentidas en la provincia del Darién y la comarca Guna Yala, fronterizas con Colombia, en varias zonas del este panameño.