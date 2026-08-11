Con un lazo en su cuello y balazos en su cuerpo, hallan a un menor muerto en Olanchito

Olanchito, Yoro.- En un potrero de Olanchito, Yoro, se reportó el dantesco hallazgo de un menor de edad asesinado, cuyo cuerpo presentaba heridas de bala y un lazo amarrado a su cuello.

Los restos del menor fueron encontrados un terreno baldío de la colonia Las Vegas. Según informó Canal 32 Olanchito, la víctima fue identificada como Marlon Magdiel Dueñas Herrera, de 17 años de edad.

La madre del adolescente relató al medio que Marlon había salido a recoger leña, sin imaginar que le quitarían la vida de forma atroz.