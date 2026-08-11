Con un lazo en su cuello y balazos en su cuerpo, hallan a un menor muerto en Olanchito

Olanchito, Yoro.- En un potrero de Olanchito, Yoro, se reportó el dantesco hallazgo de un menor de edad asesinado, cuyo cuerpo presentaba heridas de bala y un lazo amarrado a su cuello.
Los restos del menor fueron encontrados un terreno baldío de la colonia Las Vegas. Según informó Canal 32 Olanchito, la víctima fue identificada como Marlon Magdiel Dueñas Herrera, de 17 años de edad.
La madre del adolescente relató al medio que Marlon había salido a recoger leña, sin imaginar que le quitarían la vida de forma atroz.
Hasta el lugar se llegaron agentes de la Policía Nacional y familiares para trasladar al menor a la colonia La Masica.
De momento, se desconocen los autores del crimen y el motivo por el que le quitaron la vida a este adolescente, hecho que ha consternado a los pobladores de Olanchito.
Violencia en Olanchito
La violencia en Olanchito sigue creciendo, sintiéndose atemorizados los pobladores ante la delincuencia y muertes violentas que se siguen reportando.
Ayer -10 de agosto- un hombre murió tras ser atacado a disparos por un individuo que asaltaba un mini supermercado en la colonia Murillo Soto.
Según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), hasta el pasado 3 de agosto este municipio contabilizaba 35 homicidios, posicionándose como el octavo con más muertes de este tipo.
Además, Olanchito es el segundo municipio del departamento de Yoro en donde se han registrado más homicidios, superado solo por El Progreso con 44 muertes.