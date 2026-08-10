Hombre es asesinado a balazos mientras se dirigía a buscar trabajo en Olanchito, Yoro

Olanchito, Yoro.- Un hombre fue asesinado a balazos en las primeras horas de este lunes 10 de agosto cuando se dirigía a iniciar un viaje hacia Tegucigalpa tras recibir una oferta de trabajo.
El crimen ocurrió en la carretera que conecta Olanchito con Coyoles Central, a la altura de la comunidad de El Mestizal, en el departamento de Yoro.
La víctima fue identificada como Omar Rivera, de aproximadamente 52 años, originario de San Manuel de la Flor, una comunidad cercana a la frontera con Nicaragua, quien salió de su vivienda alrededor de las 4:00 de la madrugada con dos maletas en mano y la esperanza de conseguir una nueva oportunidad laboral en la capital.
“¡Que te parés, perra!”, fueron los gritos del asesino de Yamileth Bonilla antes de dispararle en su moto
Según las primeras indagaciones, Rivera fue interceptado por sujetos desconocidos mientras se desplazaba por el tramo carretero, disparándole en múltiples ocasiones hasta provocarle la muerte y posteriormente, huir del lugar; dejando el cuerpo tendido a un costado de la vía junto a sus pertenencias.
Tras el reporte del hecho, agentes de la Policía Nacional llegaron a la escena para acordonar el área y resguardar las evidencias a la espera de los equipos de Medicina Forense y del Ministerio Público, quienes realizaron el levantamiento del cadáver e iniciaron las investigaciones que permitan esclarecer el móvil del crimen.