Policía descarta supuesta masacre en Bonito Oriental, Colón

Trujillo, Colón.- Tras la difusión de una supuesta masacre ocurrida en el municipio de Bonito Oriental en el departamento de Colón, la Policía Nacional aclaró que este crimen múltiple no ocurrió.

A través de un comunicado, la institución se refirió a la presunta masacre perpetuada en la aldea El Cinco, en la que supuestamente a tres personas les arrebataron la vida. En ese sentido, la Policía desplegó equipos para localizar a los supuestos fallecidos.

"Luego de realizar el recorrido de verificación, los funcionarios policiales informaron de manera inmediata que no se encontraron personas fallecidas ni indicios que confirmaran la información difundida", sostiene la Policía a través del escrito.

Además, aseguró que no se recibió ningún reporte por parte del Sistema Nacional de Emergencias 911 respecto al hecho delictivo o muertes en el sector.

"La Policía Nacional desvirtúa la información relacionada con el supuesto hallazgo de tres personas asesinadas en la aldea El Cinco, Bonito Oriental, Colón, al no existir, hasta el momento de la verificación, elementos que permitan confirmar dicha afirmación", destacó.