Honduras suma 17 masacres en 2026: dos ocurren en menos de 48 horas y eleva a 78 las víctimas

Tegucigalpa, Honduras.- Dos masacres se registraron en Honduras en un período de menos de 48 horas. El hecho más reciente ocurrió la noche del sábado en la colonia Saturno de San Pedro Sula, Cortés, donde tres personas fueron asesinadas a balazos dentro de un taller de motocicletas.

Las víctimas fueron identificadas como Yensy Leiva Romero, de 19 años; Joshua Gerardo Bautista Hernández, de 23 años, y Brayan Francisco Briones García, de 28.

De acuerdo con versiones de testigos, los tres jóvenes se encontraban en el establecimiento alrededor de las 7:30 de la noche cuando varios individuos armados y con el rostro cubierto llegaron a bordo de una camioneta. Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego contra ellos, provocándoles la muerte en el lugar.