Honduras suma 17 masacres en 2026: dos ocurren en menos de 48 horas y eleva a 78 las víctimas

Tegucigalpa, Honduras.- Dos masacres se registraron en Honduras en un período de menos de 48 horas. El hecho más reciente ocurrió la noche del sábado en la colonia Saturno de San Pedro Sula, Cortés, donde tres personas fueron asesinadas a balazos dentro de un taller de motocicletas.
Las víctimas fueron identificadas como Yensy Leiva Romero, de 19 años; Joshua Gerardo Bautista Hernández, de 23 años, y Brayan Francisco Briones García, de 28.
De acuerdo con versiones de testigos, los tres jóvenes se encontraban en el establecimiento alrededor de las 7:30 de la noche cuando varios individuos armados y con el rostro cubierto llegaron a bordo de una camioneta. Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego contra ellos, provocándoles la muerte en el lugar.
Este crimen múltiple ocurrió apenas dos días después de otra masacre registrada en un restaurante del municipio de San Manuel, Cortés, que dejó tres personas fallecidas y dos más heridas.
Las víctimas mortales de ese ataque fueron identificadas como Óscar Ortez Henríquez, de 48 años; Melba Roseli Caballero, de 40 años, y el propietario del negocio, Samuel Emilio Chavarría, de 73.
Una tía de Óscar Ortez relató que su sobrino había llegado al restaurante para observar un partido de fútbol. Además, indicó que el hombre había sido deportado de Estados Unidos hace algunos meses.
Por su parte, Melba Roseli Caballero laboraba en el establecimiento donde ocurrió el ataque. Según los informes preliminares, dos sujetos que se movilizaron en motocicleta descendieron de la unidad, ingresaron al negocio y dispararon contra las personas presentes, provocando la tragedia.
Los homicidios múltiples continúan siendo una de las principales expresiones de violencia en el país. De acuerdo con datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), un promedio de seis personas pierde la vida cada día en hechos violentos.
En lo que va de 2026, Honduras registra 16 masacres, con un saldo de 78 víctimas mortales.