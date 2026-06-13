Ellos son los muertos y heridos del accidente en La Campana, Puerto Cortés

La madrugada de este sábado 13 de junio dejó una nueva tragedia vial en el norte del país, luego de un fuerte accidente en el sector de La Campana, en la carretera que conecta Puerto Cortés con San Pedro Sula.
El hecho cobró la vida de tres hombres y dejó a dos mujeres con heridas de gravedad, según el reporte preliminar de las autoridades y cuerpos de socorro que atendieron la emergencia.
El vehículo en el que se trasladaban las víctimas perdió el control por causas que aún no han sido determinadas, saliéndose de la vía e impactando violentamente contra un muro a la orilla de la carretera.
El automotor, un Chevrolet Spark de color amarillo, terminó con severos daños tras el fuerte impacto, lo que evidencia la magnitud del siniestro ocurrido en plena madrugada.
En el lugar perdieron la vida de forma inmediata tres hombres identificados como José Luis Torres, quien conducía el vehículo, además de Samir Guevara y Juan Carlos Guevara Muñoz.
Las otras dos ocupantes, Cindy López y Belkis Romero, resultaron con lesiones de consideración y fueron auxiliadas por equipos de emergencia que llegaron rápidamente a la zona.
Ambas mujeres fueron trasladadas de inmediato a un centro asistencial, debido a la gravedad de sus heridas y la necesidad de atención médica especializada.
La Campana fue el escenario del accidente que nuevamente enluta a familias hondureñas y reaviva la preocupación por la seguridad vial en la región norte.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte se desplazaron al lugar para acordonar la escena y comenzar las investigaciones que permitan esclarecer qué provocó el siniestro.
Las autoridades continúan recopilando información, mientras se presume que algunos de los ocupantes del vehículo mantenían lazos familiares, aunque este dato aún no ha sido confirmado oficialmente.