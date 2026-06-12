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Dueño de negocio, deportado y empleada: Rostros de las víctimas de la masacre en San Manuel, Cortés

Un hombre de 73 años, propietario del negocio donde ocurrió el ataque, un hondureño recién deportado de EEUU y una empleada figuran entre las tres víctimas de la masacre en San Manuel

  • Actualizado: 12 de junio de 2026 a las 07:22
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Tres personas perdieron la vida en una nueva masacre registrada en San Manuel, Cortés, la tarde del jueves 11 de junio. ¿Quiénes eran y qué se sabe de ellas? Aquí los detalles.

 Foto: Redes sociales
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Entre las víctimas se encontraba Samuel Emilio Chavarría Maradiaga, de 73 años de edad.

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Las otras dos personas fueron identificadas como Melba Roseli Caballero, de 40 años, y Óscar Ortez Enríquez, de 48.

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Según se conoció, Samuel Emilio Chavarría Maradiaga era el propietario del negocio de venta de comida y bebidas conocido como comedor La Babilonia. Su tía informó además que hace unis meses había sido deportado de Estados Unidos y se encontraba nuevamente en Honduras.

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Sobre los atacantes, trascendió que llegaron armados a bordo de una motocicleta y, al ingresar al establecimiento, abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el interior.

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En la escena del crimen murieron de manera inmediata Melba Roseli Caballero y Óscar Ortez Enríquez, mientras que Samuel Emilio fue trasladado de emergencia a una clínica privada.

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Sin embargo, el propietario del negocio falleció en el centro asistencial debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de bala.

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Familiares de Óscar Ortez relataron que el hombre había llegado al restaurante con el propósito de observar un partido de fútbol.

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Testigos únicamente relataron haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego antes de que los agresores huyeran del lugar.

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Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las primeras investigaciones que permitan esclarecer el crimen. Hasta el momento no hay detalles de los criminales.

Daniela Zepeda
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