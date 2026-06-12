Dueño de negocio, deportado y empleada: Rostros de las víctimas de la masacre en San Manuel, Cortés

Tres personas perdieron la vida en una nueva masacre registrada en San Manuel, Cortés, la tarde del jueves 11 de junio. ¿Quiénes eran y qué se sabe de ellas? Aquí los detalles.
Entre las víctimas se encontraba Samuel Emilio Chavarría Maradiaga, de 73 años de edad.
Las otras dos personas fueron identificadas como Melba Roseli Caballero, de 40 años, y Óscar Ortez Enríquez, de 48.
Según se conoció, Samuel Emilio Chavarría Maradiaga era el propietario del negocio de venta de comida y bebidas conocido como comedor La Babilonia. Su tía informó además que hace unis meses había sido deportado de Estados Unidos y se encontraba nuevamente en Honduras.
Sobre los atacantes, trascendió que llegaron armados a bordo de una motocicleta y, al ingresar al establecimiento, abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el interior.
En la escena del crimen murieron de manera inmediata Melba Roseli Caballero y Óscar Ortez Enríquez, mientras que Samuel Emilio fue trasladado de emergencia a una clínica privada.
Sin embargo, el propietario del negocio falleció en el centro asistencial debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de bala.
Familiares de Óscar Ortez relataron que el hombre había llegado al restaurante con el propósito de observar un partido de fútbol.
Testigos únicamente relataron haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego antes de que los agresores huyeran del lugar.
Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las primeras investigaciones que permitan esclarecer el crimen. Hasta el momento no hay detalles de los criminales.