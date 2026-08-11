Tres hombres son asesinados en Bonito Oriental, Colón

Colón, Honduras.- Tres hombres fueron asesinados la noche del lunes -10 de agosto- en el municipio de Bonito Oriental, departamento de Colón, en un nuevo hecho violento registrado en ese sector del país.
El triple crimen ocurrió en el interior de una vivienda, donde fueron encontrados los cuerpos de las tres víctimas, según la información preliminar conocida hasta el momento.
Las autoridades aún no han establecido oficialmente la identidad de los fallecidos en esta masacre. Sin embargo, de manera preliminar se conoció que dos de ellos eran conocidos en la zona con los alias de “El Trozo” y “Saulito”.
Tras conocerse el hecho, elementos de la Policía Nacional y personal forense se desplazaron hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes.
Las autoridades iniciaron las investigaciones con el propósito de establecer el móvil del crimen múltiple y determinar quiénes serían los responsables del asesinato de los tres hombres.
Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque ni sobre posibles sospechosos.
Masacres en 2026
Hasta mediados de junio de este año, las autoridades hondureñas ya contabilizaban un total de 17 masacres en el territorio nacional, sumando más de 78 víctimas mortales, incidentes violentos registrados principalmente en la zona norte y atlántica del país.
Solo en lo que va del mes de agosto, esta es la tercera masacre registrada en Honduras.
En Olanchito, Yoro, el pasado 5 de agosto se reportó una de las masacres más graves del mes, donde seis personas perdieron la vida en un ataque armado dentro de una colonia de este municipio.
Un día antes, en Jutiapa, Atlántida, el 4 de agosto ocurrió el primer homicidio múltiple del mes, dejando un saldo de tres personas fallecidas.
Con las muertes múltiples de anoche el país supera las 20 masacres en el año 2026.