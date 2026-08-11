Tres hombres son asesinados en Bonito Oriental, Colón

Colón, Honduras.- Tres hombres fueron asesinados la noche del lunes -10 de agosto- en el municipio de Bonito Oriental, departamento de Colón, en un nuevo hecho violento registrado en ese sector del país. El triple crimen ocurrió en el interior de una vivienda, donde fueron encontrados los cuerpos de las tres víctimas, según la información preliminar conocida hasta el momento. Las autoridades aún no han establecido oficialmente la identidad de los fallecidos en esta masacre. Sin embargo, de manera preliminar se conoció que dos de ellos eran conocidos en la zona con los alias de “El Trozo” y “Saulito”.

Tras conocerse el hecho, elementos de la Policía Nacional y personal forense se desplazaron hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades iniciaron las investigaciones con el propósito de establecer el móvil del crimen múltiple y determinar quiénes serían los responsables del asesinato de los tres hombres. Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque ni sobre posibles sospechosos.

Masacres en 2026