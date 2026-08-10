Violento asalto en Olanchito, Yoro, deja un muerto y un herido

Olanchito, Yoro.- Un intento de asalto armado registrado la tarde de este lunes 10 de agosto en el Minisúper Rosmery, en la ciudad de Olanchito, Yoro, dejó como saldo trágico una persona fallecida y otra con heridas de gravedad.​ La víctima mortal fue identificada como Roberto Chavarría, residente en la colonia Murillo Soto de esta misma localidad. Durante el violento ataque, el propietario del establecimiento comercial también resultó herido.

Ambos fueron auxiliados rápidamente y trasladados al Hospital Aníbal Murillo Escobar; sin embargo, minutos después de su ingreso, los médicos confirmaron el deceso de Chavarría debido a la gravedad de las heridas recibidas.​ Elementos de la Policía Nacional se desplazaron al lugar del crimen para acordonar la escena, recolectar evidencias e iniciar los operativos de búsqueda para dar con el paradero de los agresores. El 6 de agosto, Olanchito registró una masacre luego que seis personas fallecieran en un ataque armado en una colonia de este municipio.

Así fue el asalto que dejó un muerto y un herido: