Cámara de seguridad capta asalto en el que murió dueño de negocio en Olanchito

Olanchito, Honduras.- El video de una de las cámaras de seguridad del Minisúper Rosmery, en la ciudad de Olanchito, Yoro, captó el asalto en el que fue asesinado el propietario del local.

Roberto Chavarría, residente en la colonia Murillo Soto de la misma localidad, fue la víctima mortal de un asalto a mano armada.

En las imágenes se puede ver a Roberto en la esquina derecha de la imagen revisando algunas cosas, cerca de la caja, mientras se lleva a cabo el cobro a una persona.

Se puede ver cómo entra una joven y segundos después otra persona, todo parecía tranquilo, hasta que ingresó un hombre con un casco de motocicleta y con un arma apuntando a las personas.

El motociclista toma como rehén al joven que estaba en la caja y amenaza con dispararle en la cabeza, mientras exige que le den el dinero.