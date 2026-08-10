Cámara de seguridad capta asalto en el que murió dueño de negocio en Olanchito

Olanchito, Honduras.- El video de una de las cámaras de seguridad del Minisúper Rosmery, en la ciudad de Olanchito, Yoro, captó el asalto en el que fue asesinado el propietario del local.
Roberto Chavarría, residente en la colonia Murillo Soto de la misma localidad, fue la víctima mortal de un asalto a mano armada.
En las imágenes se puede ver a Roberto en la esquina derecha de la imagen revisando algunas cosas, cerca de la caja, mientras se lleva a cabo el cobro a una persona.
Se puede ver cómo entra una joven y segundos después otra persona, todo parecía tranquilo, hasta que ingresó un hombre con un casco de motocicleta y con un arma apuntando a las personas.
El motociclista toma como rehén al joven que estaba en la caja y amenaza con dispararle en la cabeza, mientras exige que le den el dinero.
Cerca de él y bastante tranquilo se puede ver a Roberto, quien intenta decirle que no lastime a las personas; sin embargo, una vez el malviviente obtuvo lo que quiso, el dueño del local se acercó mucho a él y este le disparó en al menos 4 ocasiones.
Las imágenes muestran cómo Roberto cae adolorido al suelo y poco a poco queda inocente, mientras los demás tratan de asimilar lo que acaba de pasar.
Roberto fue trasladado al Hospital Aníbal Murillo Escobar, junto a otra persona que resultó herida; sin embargo, minutos después de su ingreso, los médicos confirmaron el deceso de Roberto debido a la gravedad de las heridas recibidas.
Elementos de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena, recolectar evidencias e iniciar los operativos de búsqueda para dar con el paradero del malhechor.
Hasta las 10:00 de la noche de este lunes, las autoridades no han confirmado la captura de nadie en la zona, pero afirmaron que los operativos serán constantes en este sector.