Inflación en Honduras: Desciende, pero sigue por encima del rango oficial

Tegucigalpa, Honduras.- La inflación interanual de Honduras se situó en el 5,58 % al concluir julio, lo que representa su segundo descenso consecutivo, frente al 5,83 % registrado en junio. Sin embargo, este indicador económico continúa por encima del rango de tolerancia oficial establecido en el 4 % ± 1 punto porcentual, según informó el Banco Central Hondureño (BCH) este lunes 10 de agosto. Este resultado se produjo en un contexto internacional que el BCH califica de "más estable". Esto contribuyó a atenuar las presiones inflacionarias, aunque los precios de alimentos, energía, transporte y servicios de alojamiento siguieron siendo los principales factores que explican el comportamiento de la inflación en los últimos 12 meses, según se indica en el informe del BCH.

El sector transporte fue el que más contribuyó a la inflación interanual, aportando 2,06 puntos porcentuales. Aunque su contribución disminuyó en comparación con los 2,48 puntos de junio pasado, añadió el informe. Los alimentos y bebidas no alcohólicas le siguieron, con una contribución de 1,31 puntos porcentuales. A estos se sumaron la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 0,90 puntos, y los restaurantes y servicios de alojamiento, con 0,59 puntos. En conjunto, estas cuatro categorías explicaron el 87,1 % de la inflación interanual. En el caso de los alimentos, el BCH atribuyó su comportamiento a una "menor oferta nacional" de algunos productos agrícolas. Esta se derivó de pérdidas de cosechas y condiciones climáticas adversas asociadas al fenómeno de 'El Súper Niño', que afectaron la productividad de los cultivos. En términos mensuales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en julio un aumento del 0,15 %. Esta es la "más baja de los últimos seis meses", mientras que la inflación acumulada entre enero y julio alcanzó el 3,96 %, destacó el BCH. La moderación de los precios durante julio estuvo impulsada principalmente por las reducciones en el diésel y las gasolinas regular y súper, así como en algunos productos industrializados, limón, quesos semisecos y analgésicos.