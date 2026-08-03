Cohep reporta caída de la inversión extranjera en Honduras

Tegucigalpa, Honduras 2026.- La Inversión Extranjera Directa (IED) en Honduras sumó 213.4 millones de dólares entre enero y marzo de 2026, lo que representa una disminución del 27 % en comparación con los 292.3 millones registrados en el mismo período de 2025, según el boletín económico de julio, elaborado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

El informe señala que la mayor parte del flujo de inversión provino de la reinversión de utilidades, que alcanzó los 445.3 millones de dólares, mientras que el ingreso de nuevos capitales fue de apenas 8.3 millones de dólares.

Asimismo, indica que el sector financiero y de seguros concentró el 69 % de la inversión extranjera registrada, equivalente a 156.1 millones de dólares, seguido por el comercio, hoteles y restaurantes, con 94.2 millones de dólares.

El Cohep también destacó que la inflación continúa presionando el costo de vida. De acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la inflación interanual se ubicó en 5.83 % en junio de 2026, superior al promedio registrado en el primer semestre de 2025.