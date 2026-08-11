Horóscopo de hoy: predicciones para Aries, Tauro y todos los signos

Tegucigalpa, Honduras.- Los astros marcan una jornada de decisiones, oportunidades y cambios para los signos del zodiaco.

Mientras algunos podrían recibir buenas noticias en el trabajo, otros deberán prestar atención a sus relaciones, controlar sus gastos o atreverse a tomar las riendas de su vida. Consulta las predicciones del horóscopo de hoy para conocer qué te espera.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Los asuntos profesionales marchan de maravilla, es muy probable que recibas buenas noticias en forma de aumento de sueldo, o ascenso de categoría. Si estás pensando en aumentar la familia, hay muchas posibilidades de embarazo.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Si últimamente te has sentido más nervioso de lo habitual, no le des mayor importancia. Las cosas pasan y tu mala racha también ha pasado. Ábrete a un mundo distinto que te acompañará durante varios días de una forma positiva y divertida.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Pese a que el trabajo te mantendrá bastante ocupado, lo harás casi como un robot, porque realmente vivirás un día muy intenso en el terreno afectivo. Te concentrarás en la persona que te interesa y conseguirás respuestas muy positivas.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Las actividades en las que la mente se mantenga relajada y sea el cuerpo, lentamente, el que te guíe llenarán tu alma de aire fresco, ventilando las partes más asfixiadas y removiendo todo aquello que necesita una vuelta. Es el día adecuado para la soledad.

LEO (23 julio - 22 agosto). Hoy tenderás a dejar que lo demás actúen por ti. Está claro que es más fácil que los demás tomen las decisiones por ti, y por ello, es importante que te centres en aprender a tomar las riendas de tus propias decisiones.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Hoy mostrarás tus grandes dotes oratorias y causarás buena impresión a los desconocidos. Sin embargo, los que te conocen más van a quejarse de tu excesiva obsesión por agradar a todo el mundo. Tendrás una facilidad pasmosa para los idiomas.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Estarás dispuesto a escuchar esos consejos que en otras ocasiones has rechazado sin miramientos, puedes verte en un callejón sin salida, pero la inteligencia de algún amigo te darás las claves para buscar una solución, así es que no seas demasiado orgulloso.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Si vuelves de vacaciones, te espera una pequeña novedad en el trabajo. Puede afectarte directamente o ser algo completamente ordinario y general. Debes controlar los gastos después de los últimos dispendios con el dinero; corta de raíz con los caprichos.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Puede que hoy te veas en la obligación de enfrentarte con personas desagradables, problemáticas e irritantes. Aplica mucha dulzura, comprensión y tolerancia, y saldrás ganando. No te enzarces en discusiones inútiles, y menos si versan sobre religión o política.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Los astros te llevarán a soltar todo aquello que tienes bien amarrado y arriesgar. En el terreno económico es donde quizá te sientes menos temeroso, estás más acostumbrado. Sin embargo, en el amor vivirás el mayor pánico que recuerdas.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Hoy la persona amada puede sentirse algo abandonada y un poco sola. Esfuérzate en reconquistarla con un pequeño o gran detalle por tu parte. Quizá solo necesite sentir que es alguien importante en tu vida y aun no se lo has dicho.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tus problemas de dinero pueden acrecentarse hoy si sales a comprar sin un plan definido. Puedes acabar gastando mucho dinero sin saber muy bien en qué, por lo que sería muy recomendable que hicieras una lista con tus necesidades reales.