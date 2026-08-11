Al menos 240 muertos en cuatro regiones de Colombia por el terremoto

Bogotá, Colombia.- Al menos 240 personas murieron en cuatro regiones de Colombia por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes al país, según el balance de distintas autoridades regionales ante la demora del Gobierno nacional en actualizar las cifras. El temblor, que ocurrió a las 07:34 hora local (12:34 GMT), tuvo epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en límites con Valle del Cauca y Risaralda, las regiones donde hubo más víctimas y daños. El departamento más afectado es el Valle del Cauca, con 130 fallecidos, de los cuales 95 fueron contabilizados en Cali, su capital, y otros 35 en los demás municipios de la zona.

"Desafortunadamente tenemos para reportar 95 muertes, ese es el conteo de esta mañana. Tenemos 949 personas heridas y 86 personas rescatadas", dijo este martes el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien agregó que además hay bajo los escombros "239 personas atrapadas, 56 edificios colapsados". Por su parte, la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, indicó en su cuenta de X que en su departamento, donde pueblos enteros sufrieron la devastación por el terremoto, hay "35 personas fallecidas, cerca de 700 heridas, tres hospitales colapsados, 18 con afectaciones, 39 centros educativos afectados" y unas 5.000 viviendas dañadas. En Risaralda, situado en la zona cafetera del centro del país, hay "alrededor de 90 personas fallecidas", incluida Pereira, su capital, indicó a periodistas el secretario de Gobierno regional, Israel Londoño. Además, 14 personas perdieron la vida en el departamento del Chocó (oeste), epicentro del terremoto, según su gobernadora, Nubia Carolina Córdoba-Nuri.