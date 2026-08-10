Los daños que provocó el fuerte terremoto en varios aeropuertos colombianos

Bogotá, Colombia.- Al menos siete aeropuertos colombianos sufrieron daños por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes 10 de agosto a buena parte del país, con daños graves en varias ciudades del oeste y el centro, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

"Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura", señaló la Aerocivil en un comunicado.

En un segundo boletín, la Aeronáutica agregó a las terminales afectadas el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Cali, que los pasados jueves 06 y viernes 07 de agosto recibió a las autoridades nacionales e internacionales, entre ellos el rey Felipe VI de España, que asistieron a la investidura de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia.