Presidentes del mundo se solidarizan con Colombia tras sufrir terremoto

Bogotá, Colombia.- Presidentes y jefes de Estado de distintos países se han manifestado expresando su solidaridad hacia el pueblo de Colombia tras el fatídico terremoto de 7.4 que ha dejado más de 110 muertos, heridos y daños. El sismo se originó a eso de las 07:34 de la mañana en San José del Palmar en el departamento del Chocó, dejando severas secuelas en ciudades del centro y oeste del territorio colombiano.

Uno de los mandatarios en expresar sus condolencias fue el salvadoreño Nayib Bukele. "Nuestras oraciones están con las familias de quienes perdieron la vida, con los heridos y con todos los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles", escribió en su cuenta de X. Bukele confía en la capacidad de los equipos de rescate colombianos, asegurando a su vez que desde El Salvador están "listos para apoyar de inmediato con nuestros equipos de rescate, médicos, paramédicos, insumos o cualquier otra ayuda que nuestros hermanos colombianos consideren necesaria".

Otro presidente que comunicó su disposición para apoyar fue el panameño José Raúl Mulino, subrayando que "en lo que se requiera estamos dispuestos a colaborar dentro de nuestra capacidad".

José Antonio Kast, de Chile, expresó en nombre de su país "toda nuestra solidaridad con el pueblo colombiano tras el fuerte terremoto que afectó al occidente del país. Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite".

Desde España, su presidente, Pedro Sánchez, externó "todo nuestro cariño con el pueblo colombiano tras el terrible terremoto que ha golpeado al país. Nuestro pensamiento está con las víctimas, sus familias y todas las personas afectadas". Las autoridades diplomáticas de España en Colombia se desplegaron en busca de ayudar a sus ciudadanos afectados.

Nasry Asfura, presidente de Honduras, transmitió su solidaridad ante el desastre ocasionado por el fenómeno. "Desde Honduras elevamos nuestras oraciones por las familias afectadas y por quienes hoy enfrentan momentos de angustia y dolor. Nuestra solidaridad y fraternidad con Colombia en esta difícil situación", escribió en su cuenta de X.

Por otro lado, el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, se sumó a los mensajes de apoyo y condolencias a través de sus redes sociales, resaltando que "toda pérdida de vida es trágica". "Expresamos nuestro completo apoyo y solidaridad al pueblo de Colombia y a todos los impactados por este desastre. Instamos a que todos los que en el mundo puedan apoyar a la gente y países afectados ahora den un paso al frente y ayuden", declaró Zelenski. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que ponen a su disposición a 47 rescatistas, caninos especializados y equipos para operar por siete días de forma autónoma. "Estamos listos para movilizarnos cuando lo requieran", subrayó.