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De varios balazos asesinan a un hombre en Santa Rita, Santa Bárbara

Preliminarmente, la víctima fue identificada como Florentino Castro Espinoza, residente de Macuelizo. Varios sujetos desconocidos lo atacaron a disparos

  • Actualizado: 11 de agosto de 2026 a las 09:57
De varios balazos asesinan a un hombre en Santa Rita, Santa Bárbara

El cuerpo de Florentino Castro Espinoza fue levantado por elementos de Medicina Forense, mientras agentes de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones del crimen.

 Foto: Archivo/Imagen de referencia

Santa Rita, Santa Bárbara.- Un hombre fue asesinado a punta de balazos este martes -11 de agosto- en el municipio de Santa Rita del departamento de Santa Bárbara.

La víctima de forma preliminar fue identificada como Florentino Castro Espinoza, originario del municipio de Atima y quien residía en el municipio de Macuelizo.

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El crimen se perpetuó en la carretera a inmediaciones de la quebrada Matapiojos, a dos kilómetros de la localidad de El Aguaje. Según los reportes de medios, Castro Espinoza fue atacado por varios individuos desconocidos, de quienes se desconoce su paradero.

Agentes policiales se trasladaron hacia la zona para resguardar la escena del suceso, así como también arribó personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadáverico.

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De acuerdo al Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), hasta el 3 de agosto Honduras contabilizaba 1,461 homicidios, de los cuales 1,314 corresponden a hombres y 147 a mujeres.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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