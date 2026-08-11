De varios balazos asesinan a un hombre en Santa Rita, Santa Bárbara

Santa Rita, Santa Bárbara.- Un hombre fue asesinado a punta de balazos este martes -11 de agosto- en el municipio de Santa Rita del departamento de Santa Bárbara. La víctima de forma preliminar fue identificada como Florentino Castro Espinoza, originario del municipio de Atima y quien residía en el municipio de Macuelizo.

El crimen se perpetuó en la carretera a inmediaciones de la quebrada Matapiojos, a dos kilómetros de la localidad de El Aguaje. Según los reportes de medios, Castro Espinoza fue atacado por varios individuos desconocidos, de quienes se desconoce su paradero. Agentes policiales se trasladaron hacia la zona para resguardar la escena del suceso, así como también arribó personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadáverico.

Dos muertos en menos de 24 horas

En menos de 24 horas en diferentes lugares de Honduras han sido asesinadas dos personas, evidenciando la violencia e inseguridad que azota al país.