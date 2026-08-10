Ataque armado deja dos hombres muertos en Apacilagua, Choluteca

Tegucigalpa, Honduras. -Dos hombres fueron asesinados a balazos el domingo en el barrio Morazán del municipio de Apacilagua, Choluteca.
El doble crimen se registró a eso de las 10:00 de la noche por parte de criminales que se transportaban en una motocicleta y dispararon en contra de las víctimas.
Tras cometer el sangriento hecho, los sicarios se dieron a la fuga con rumbo desconocido.
Los fallecidos fueron identificados por las autoridades policiales como Luis Fernando Baquedano de 35 años de edad y Elmer Alexander Sánchez Cruz de 33 años de edad.
Se dio a conocer que Luis Fernando Baquedano era integrante del Club Deportivo Cabañas de Apacilagua, por lo que sus compañeros y directivos lamentan el sensible fallecimiento.
Mientras que del segundo fallecido las autoridades policiales no tienen registro de actividades ilícitas en las que haya participado.
Las autoridades policiales dieron a conocer que Baquedano tenía antecedentes policiales, ya que había sido detenido el 18 de junio de 2026 por el delito de tráfico de drogas.
Las autoridades llegaron al lugar del doble asesinato para iniciar las investigaciones relacionadas con el caso.
Los familiares de los fallecidos levantaron los cuerpos y los llevaron a sus viviendas sin que llegara el personal del Ministerio Público.
Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones realizan las averiguaciones para determinar las causas y responsables de cometer el doble asesinato.