Ataque armado deja dos hombres muertos en Apacilagua, Choluteca

Tegucigalpa, Honduras. -Dos hombres fueron asesinados a balazos el domingo en el barrio Morazán del municipio de Apacilagua, Choluteca. El doble crimen se registró a eso de las 10:00 de la noche por parte de criminales que se transportaban en una motocicleta y dispararon en contra de las víctimas. Tras cometer el sangriento hecho, los sicarios se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Los fallecidos fueron identificados por las autoridades policiales como Luis Fernando Baquedano de 35 años de edad y Elmer Alexander Sánchez Cruz de 33 años de edad. Se dio a conocer que Luis Fernando Baquedano era integrante del Club Deportivo Cabañas de Apacilagua, por lo que sus compañeros y directivos lamentan el sensible fallecimiento. Mientras que del segundo fallecido las autoridades policiales no tienen registro de actividades ilícitas en las que haya participado.