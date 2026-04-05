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Dos hombres perdieron la vida de manera violenta el fin de semana en El Paraíso

Dos hombres fueron asesinados a balazos en diferentes hechos y sectores en el departamento de El Paraíso el fin de semana. Los cuerpos fueron ingresados a la morgue

  • Actualizado: 05 de abril de 2026 a las 11:52
Dos hombres perdieron la vida de manera violenta el fin de semana en El Paraíso

Los cuerpos de los hombres que fueron tiroteados en diferentes sectores de El Paraíso, fueron ingresados a la morgue de Medicina Forense donde se les practicó la autopsia y entregados a los familiares.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Dos hombres fueron asesinados a balazos en diferentes hechos y sectores del departamento de El Paraíso, el fin de semana.

Uno de los hechos violentos se registró en el barrio El Centro de Danlí, donde personas desconocidas asesinaron a balazos a José Alberto Ávila Ávila de 39 años de edad.

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Informes preliminares establecieron que José Alberto fue interceptado por personas desconocidas quienes sin mediar palabras le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.

Tras cometer el sangriento hecho, los criminales se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Personal del Ministerio Público y Dirección Policial de Investigaciones (DPI), llegaron a reconocer y levantar el cadáver y las evidencias relacionadas al crimen.

Mientras que el segundo crimen fue en el municipio de Trojes, El Paraíso, donde fue asesinado a balazos Oscar Omar Solorzano Torres de 40 años de edad.

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El informe preliminar de las autoridades policiales establecen que Solorzano Torres fue abatido a balazos por personas no identificadas.

Ambos crímenes se encuentran en proceso de investigación por los equipos policiales, para determinar las causas y responsables para ser identificados y capturados para ponerlos a disposición de las autoridades competentes.

Mientras los cuerpos fueron ingresados a la morgue de Medicina Forense en Tegucigalpa donde se les practicó la autopsia y entregados a los familiares y los trasladaron a sus lugares de origen para ser velados y sepultados.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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