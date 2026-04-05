Dos hombres perdieron la vida de manera violenta el fin de semana en El Paraíso

Tegucigalpa, Honduras.- Dos hombres fueron asesinados a balazos en diferentes hechos y sectores del departamento de El Paraíso, el fin de semana. Uno de los hechos violentos se registró en el barrio El Centro de Danlí, donde personas desconocidas asesinaron a balazos a José Alberto Ávila Ávila de 39 años de edad.

Informes preliminares establecieron que José Alberto fue interceptado por personas desconocidas quienes sin mediar palabras le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida. Tras cometer el sangriento hecho, los criminales se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Personal del Ministerio Público y Dirección Policial de Investigaciones (DPI), llegaron a reconocer y levantar el cadáver y las evidencias relacionadas al crimen. Mientras que el segundo crimen fue en el municipio de Trojes, El Paraíso, donde fue asesinado a balazos Oscar Omar Solorzano Torres de 40 años de edad.