Dos hombres son asesinados cerca de centro de salud en Güinope, El Paraíso

Güinope, El Paraíso.- Dos hombres fueron asesinados la noche del miércoles en las cercanías de un centro de salud del municipio de Güinope, en el departamento de El Paraíso, zona oriental de Honduras. Las víctimas fueron identificadas como Wilson José Figueroa, de 38 años, y Steven Aguilar, de 29.

De acuerdo con información preliminar, sujetos armados les dieron persecución y, tras interceptarlos, les dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarles la vida. Luego de cometer el crimen, los atacantes huyeron del sector con rumbo desconocido. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazaron al lugar para iniciar las indagaciones correspondientes y recabar evidencias que permitieron esclarecer el doble homicidio. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE Los cuerpos fueron levantados por personal de Medicina Forense y trasladados a la morgue capitalina, donde este jueves serán entregados a sus familiares.



Otro hecho violento en Danlí

En un hecho distinto, un hombre perdió la vida tras ser atacado con arma blanca presuntamente por su pareja sentimental en la comunidad de Ocobas, Danlí, también en el departamento de El Paraíso. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada por las autoridades.