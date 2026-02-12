  1. Inicio
Dos hombres son asesinados cerca de centro de salud en Güinope, El Paraíso

Las víctimas intentaron escapar de los sicarios, sin embargo, estos lograron alcanzarlos y quitarles la vida; las autoridades investigan el crimen

  • Actualizado: 12 de febrero de 2026 a las 07:39
Los fallecidos fueron identificados como Wilson José Figueroa, de 38 años, y Steven Aguilar, de 29.

Güinope, El Paraíso.- Dos hombres fueron asesinados la noche del miércoles en las cercanías de un centro de salud del municipio de Güinope, en el departamento de El Paraíso, zona oriental de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como Wilson José Figueroa, de 38 años, y Steven Aguilar, de 29.

De acuerdo con información preliminar, sujetos armados les dieron persecución y, tras interceptarlos, les dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarles la vida.

Luego de cometer el crimen, los atacantes huyeron del sector con rumbo desconocido.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazaron al lugar para iniciar las indagaciones correspondientes y recabar evidencias que permitieron esclarecer el doble homicidio.

Los cuerpos fueron levantados por personal de Medicina Forense y trasladados a la morgue capitalina, donde este jueves serán entregados a sus familiares.

Otro hecho violento en Danlí

En un hecho distinto, un hombre perdió la vida tras ser atacado con arma blanca presuntamente por su pareja sentimental en la comunidad de Ocobas, Danlí, también en el departamento de El Paraíso.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada por las autoridades.

Según informes preliminares, el ahora occiso habría encontrado a la mujer en un hotel junto a otro hombre, lo que desencadenó una discusión que terminó en el fatal desenlace.

Tras el hecho, la fémina huyó del lugar, por lo que las autoridades realizan operativos para dar con su parada y deducir las responsabilidades correspondientes.

