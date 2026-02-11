Seis personas detenidas en aeropuerto de Roatán por uso de pasaportes falsos

Islas de la Bahía, Honduras.- Seis personas fueron detenidas por las autoridades en el Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez, en Roatán, Islas de la Bahía, este miércoles 11 de febrero, tras ser señaladas por el presunto delito de falsificación de documentos. La acción se ejecutó luego de que agentes aeroportuarios detectaran irregularidades en la documentación presentada por un grupo de personas que pretendía viajar hacia Canadá. El personal policial solicitó el apoyo del Instituto Nacional de Migración (INM) al percatarse de inconsistencias en los pasaportes de los ciudadanos extranjeros.

Los viajeros habían llegado previamente a la isla en una conexión aérea procedente de Tegucigalpa. Tras la revisión técnica de los documentos, las autoridades confirmaron que los pasaportes carecían de autenticidad. Como resultado, tres hombres y dos mujeres, entre ellos una menor de edad, todos originarios de países asiáticos, fueron requeridos por las autoridades policiales. En un inicio, el caso generó versiones que lo vinculaban con un posible delito de trata de personas; sin embargo, el alcalde de Roatán, Ron McNab, aclaró que la situación corresponde exclusivamente a la utilización de documentación fraudulenta. Según detalló el edil, los implicados viajaron en un vuelo comercial interno cumpliendo con los controles de seguridad establecidos, y fue únicamente al intentar salir del país cuando se detectó la anomalía en los pasaportes.