Auto de formal procesamiento a José Amílcar Hernández por falsificación de documentos

Tegucigalpa, Honduras.- Un auto de formal procesamiento y prisión preventiva fue dictado este lunes -10 de octubre- contra José Amílcar Hernández Flores, por la supuesta comisión del delito de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la Fe Pública.

Según la investigación dirigida por la Fiscalía de Delitos Comunes, el imputado presentó inicialmente un instrumento público notarial ante el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, pero su solicitud fue rechazada.

Posteriormente, el encausado alteró dicho documento al modificar de forma indebida una cláusula que le otorgaba facultades de representación judicial.