  1. Inicio
  2. · Honduras

Auto de formal procesamiento a José Amílcar Hernández por falsificación de documentos

El hermano del expresidente JOH enfrenta otros cargos por lavado de activos, apropiación indebida agravada continuada y estafa impropia agravada continuada

  • 10 de noviembre de 2025 a las 17:51
Auto de formal procesamiento a José Amílcar Hernández por falsificación de documentos

José Amílcar Hernández Flores fue capturado a inicios de septiembre en su residencia, en la capital de República, por elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

 Foto cortesía: Redes sociales.

Tegucigalpa, Honduras.- Un auto de formal procesamiento y prisión preventiva fue dictado este lunes -10 de octubre- contra José Amílcar Hernández Flores, por la supuesta comisión del delito de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la Fe Pública.

Según la investigación dirigida por la Fiscalía de Delitos Comunes, el imputado presentó inicialmente un instrumento público notarial ante el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, pero su solicitud fue rechazada.

Posteriormente, el encausado alteró dicho documento al modificar de forma indebida una cláusula que le otorgaba facultades de representación judicial.

Acusado de lavado de activos y estafa a cooperativa: ¿Quién es Amílcar Hernández, hermano de JOH?

De igual forma, se decomisó el documento original ante la Contraloría del Notariado, constatándose que no presentaba ninguna modificación, lo que confirmó que la copia presentada en sede judicial fue alterada por el procesado.

Actualmente, Hernández, hermano del expresidente JOH, es acusado también por los delitos de lavado de activos, apropiación indebida agravada continuada y estafa impropia agravada continuada en perjuicio de la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitada (COMIXMUL).

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias