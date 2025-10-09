Procesan red de abogados acusados de falsificar documentos del IHTT

La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) acusa a nueve abogados particulares , quienes habían sido beneficiados anteriormente con una resolución judicial que suspendía temporalmente el proceso penal en su contra por la creación de solicitudes fraudulentas.

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada , Medio Ambiente y Corrupción revocó un sobreseimiento provisional y dictó auto de formal procesamiento contra una presunta red de abogados acusados de presentar ante el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) solicitudes administrativas con documentos falsificados .

Los profesionales señalados por la Fiscalía son: Carlos Iván Sandoval Cañadas, Julio César Fúnez Aguilar, Sonia Leticia Leiva Alvarado, Johanna Lizeth Fonseca Flores, Yahaira Dinabel Ávila, José Carlos Cálix Pacheco, Carlos Orlando Castillo Yordi, Rrayan Luna Maldonado y Fausto Obdulio Ramos Mencía, tras una denuncia presentada en 2024.

De acuerdo con las investigaciones, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutó las detenciones en el Distrito Central, Comayagua y Danlí.Posteriormente, los imputados fueron favorecidos con una resolución judicial que suspendía el proceso penal; sin embargo, el Ministerio Público interpuso un recurso de apelación, lo que permitió que el caso fuera retomado.

Según el expediente fiscal, los encausados, con el propósito de dar apariencia de legalidad a 78 trámites administrativos, habrían utilizado formularios falsificados, firmados y sellados indebidamente. Los documentos también contenían datos personales y números de identidad de personas ajenas.

El expediente indica que los abogados emplearon un mismo formato en todas las solicitudes, lo que sugiere que actuaron en conjunto para cometer el delito.