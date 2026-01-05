Un muerto y un herido deja ataque armado contra dos hombres en Trojes, El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- Dos hombres fueron acribillados a disparos en la colonia Simón Azcona, ubicada en el municipio de Trojes, departamento de El Paraíso.

El ataque dejó como resultado la muerte de una de las víctimas, mientras que la segunda permanece con vida, aunque en estado de salud delicado.

Ambos hombres fueron trasladados de emergencia al centro de salud local; sin embargo, solo uno logró sobrevivir y actualmente recibe atención médica especializada.