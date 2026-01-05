  1. Inicio
  2. · Sucesos

Un muerto y un herido deja ataque armado contra dos hombres en Trojes, El Paraíso

Dos hombres fueron acribillados en la colonia Simón Azcona; uno falleció y el otro permanece hospitalizado con un estado de salud bastante delicado

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 10:29
Un muerto y un herido deja ataque armado contra dos hombres en Trojes, El Paraíso

La persona fallecida fue identificada como César Flores, mientras que el herido responde al nombre de Ovania Banegas.

 Foto: Cortesía

El Paraíso, Honduras.- Dos hombres fueron acribillados a disparos en la colonia Simón Azcona, ubicada en el municipio de Trojes, departamento de El Paraíso.

El ataque dejó como resultado la muerte de una de las víctimas, mientras que la segunda permanece con vida, aunque en estado de salud delicado.

Ambos hombres fueron trasladados de emergencia al centro de salud local; sin embargo, solo uno logró sobrevivir y actualmente recibe atención médica especializada.

Seis muertes violentas el fin de semana en la zona norte

De manera preliminar, la persona fallecida fue identificada como César Flores, mientras que el herido responde al nombre de Ovania Banegas.

Vecinos del sector informaron que ambos hombres se dedicaban a realizar fletes en camiones de carga pesada. “Eran bien trabajadores”, expresó uno de los residentes que se encontraba en la escena del crimen.

Hasta el momento, se desconoce la identidad y el paradero de los responsables del ataque, quienes huyeron del lugar tras cometer el hecho violento.

Rostros de las víctimas: Jeffry y Carlos acribillados en Danlí cuando iban a trabajar

Las autoridades informaron que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias