Un muerto y un herido deja ataque armado contra dos hombres en Trojes, El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- Dos hombres fueron acribillados a disparos en la colonia Simón Azcona, ubicada en el municipio de Trojes, departamento de El Paraíso.
El ataque dejó como resultado la muerte de una de las víctimas, mientras que la segunda permanece con vida, aunque en estado de salud delicado.
Ambos hombres fueron trasladados de emergencia al centro de salud local; sin embargo, solo uno logró sobrevivir y actualmente recibe atención médica especializada.
De manera preliminar, la persona fallecida fue identificada como César Flores, mientras que el herido responde al nombre de Ovania Banegas.
Vecinos del sector informaron que ambos hombres se dedicaban a realizar fletes en camiones de carga pesada. “Eran bien trabajadores”, expresó uno de los residentes que se encontraba en la escena del crimen.
Hasta el momento, se desconoce la identidad y el paradero de los responsables del ataque, quienes huyeron del lugar tras cometer el hecho violento.
Las autoridades informaron que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.