Jhayco rompe silencio tras polémica por "Rosita": Éxitos y felicidades a Cazzu por su nueva gira

California, Estados Unidos.- Jhayco respondió a la polémica generada por una frase en su tema "Rosita", una colaboración que realizó junto a Rauw Alejandro y que molestó a Cazzu.
La polémica inició luego que la rapera argentina reaccionara molesta y los dejara de seguir en redes sociales por mencionar : “La vo'a romper y la vo'a arreglar. Esto es política pa' yo robarte. Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”.
Cazzu, en un largo texto los señaló y criticó, al mismo tiempo que afirmó que su hija Inti, de dos años, era la verdadera víctima por el abandono de su padre.
Esto llevó a que Jhayco, uno de los intérpretes del polémico tema, reaccionara en redes sociales afirmando que nunca escribió el texto para menospreciar o hacer sentir aludido a alguien por una situación personal.
Lamentó que su colaboración con Rauw, después de mucho tiempo en guerra, se haya manchado cuando su única intención era darle a su público buena música.
Aseguró que no entrará en más polémica y deseó muchos éxitos a Cazzu en su gira musical por Latinaje.
Mensaje íntegro de Jhayco sobre polémica con Cazzu
A quien pueda interesar;
Yo Jesús M. Nieves Cortés encuentro injusto el señalamiento a mis colegas que participan en la canción “Rosita” y cómo han sacado de contexto una barra que escribí por tomar de ejemplo que Christian Nodal se dejó y luego se casó rápido.
En ningún momento existe o existió la intención de menospreciar o hacer sentir a alguien aludido por una situación personal pasada, ya que tod@s los aquí involucrados somos figuras públicas (artistas) que estamos expuestos a los medios y al qué dirán.
Lamento profundo que un junte tan histórico y tan hecho de corazón lo laceren queriendo siempre brindar la perspectiva de una guerra ocular entre hombres y mujeres que la verdad no existe. Yo salí de una mujer y ella puede dar fe de mi persona; fuera de eso, no controlo la narrativa ni lo que puedan pensar de mí.
Nadie tendrá la razón verdadera nunca porque esto se basa en pensamientos y opiniones.
Rauw y yo acabamos una guerra sin sentido por años y ya en esta etapa de madurez entendimos que la mejor manera de retribuirle al público el tiempo perdido es juntándonos para darles lo que quieren escuchar, que es buena “música”. Ya yo no estoy para bochinches ni tengo la necesidad de controversias o batallas sin sentidos porque reconozco y sé lo que aporto a la industria como creador y creativo.
Sin nada más que abundar, espero poder haber aclarado mi punto de vista y, si no están de acuerdo, está bien, lo entiendo y lo respeto.
Éxito y felicidades a Cazzu por su nueva gira y nuevo álbum “Latinaje”; aquí no hay rencor, hay amor pa’ to el mundo.