Jhayco rompe silencio tras polémica por "Rosita": Éxitos y felicidades a Cazzu por su nueva gira

California, Estados Unidos.- Jhayco respondió a la polémica generada por una frase en su tema "Rosita", una colaboración que realizó junto a Rauw Alejandro y que molestó a Cazzu. La polémica inició luego que la rapera argentina reaccionara molesta y los dejara de seguir en redes sociales por mencionar : “La vo'a romper y la vo'a arreglar. Esto es política pa' yo robarte. Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”. Cazzu, en un largo texto los señaló y criticó, al mismo tiempo que afirmó que su hija Inti, de dos años, era la verdadera víctima por el abandono de su padre. Esto llevó a que Jhayco, uno de los intérpretes del polémico tema, reaccionara en redes sociales afirmando que nunca escribió el texto para menospreciar o hacer sentir aludido a alguien por una situación personal.

Lamentó que su colaboración con Rauw, después de mucho tiempo en guerra, se haya manchado cuando su única intención era darle a su público buena música. Aseguró que no entrará en más polémica y deseó muchos éxitos a Cazzu en su gira musical por Latinaje.

Mensaje íntegro de Jhayco sobre polémica con Cazzu