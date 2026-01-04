Rostros de las víctimas: Jeffry y Carlos acribillados en Danlí cuando iban a trabajar

Jeffry David Montalván, de 26 años, y Carlos Alberto Rivas, de 43, fueron identificados como las dos personas asesinadas en Danlí, El Paraíso.
El crimen ocurrió en la colonia José Antonio Urrutia, donde, según relatos, las víctimas se dirigían hacia sus trabajos cuando fueron atacadas a disparos.
Los cuerpos quedaron tendidos en plena calle principal, y se informó que los victimarios se desplazaban a bordo de una camioneta.
Familiares, entre lágrimas y dolor, contaron que Carlos y Jeffry se levantaron temprano para realizar un trabajo en el sector conocido como "El Chile", donde habían sido contratados, sin imaginar que les arrebataría la vida.
Según medios locales, la madre de Jeffry atraviesa un momento muy difícil, ya que fue diagnosticada con cáncer de piel en etapa terminal.
Jeffry era el responsable de proveerle medicamentos y comida, y ahora su madre queda a merced de los buenos samaritanos que quieran apoyarla, ya que se encuentra postrada en cama.
Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen. Serán las autoridades policiales quienes determinen lo ocurrido, para que este hecho no quede como una estadística más y se haga justicia para estas familias.
Los cuerpos de las víctimas quedaron a corta distancia uno del otro. Sus seres queridos los recuerdan como hombres trabajadores y luchadores. Ya están en la morgue a la espera de que sus familiares los reclamen.
"Era un hombre muy trabajador; se desempeñaba como albañil y electricista. Hacía cualquier labor para la que lo buscaran", dijo un conocido sobre Jeffry.
Agentes policiales iniciaron las diligencias para esclarecer las causas del doble crimen y poder aprehender a los culpables.