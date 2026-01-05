  1. Inicio
Adulto mayor murió arrollado por una rastra en Villanueva, Cortés

Se informó que el conductor de la rastra fue requerido para deducirle responsabilidad; Tránsito realizó las indagaciones del hecho

José Armando Flores Galindo murió atropellado en la calle por una rastra.

Foto: EL HERALDO.

Villanueva, Cortés.- José Armando Flores Galindo, de 65 años de edad, pereció trágicamente la mañana de ayer al ser atropellado por una rastra en el sector de Dos Caminos , municipio de Villanueva, Cortés.

El fatal accidente donde murió Flores Galindo, residente en el barrio El Centro de Dos Caminos, y quien era un comerciante bastante conocido en el sector, ocurrió a eso de las 4:00 am en la carretera CA-5, exactamente en la entrada de la colonia Brisas de Dos Caminos, cuando intentaba cruzar la calle, indicaron personas que presenciaron el hecho.

Magda Banegas dijo que su primo era un hombre muy alegre, trabajador y que toda su vida se había dedicado al comercio, actividad por la que era ampliamente conocido y apreciado en el municipio.

“La familia está apesarada por lo que le pasó a mi primo, una persona muy querida, respetuosa y trabajadora”, expresó consternada.

