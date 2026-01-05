Adulto mayor murió arrollado por una rastra en Villanueva, Cortés

Villanueva, Cortés.- José Armando Flores Galindo, de 65 años de edad, pereció trágicamente la mañana de ayer al ser atropellado por una rastra en el sector de Dos Caminos , municipio de Villanueva, Cortés.

El fatal accidente donde murió Flores Galindo, residente en el barrio El Centro de Dos Caminos, y quien era un comerciante bastante conocido en el sector, ocurrió a eso de las 4:00 am en la carretera CA-5, exactamente en la entrada de la colonia Brisas de Dos Caminos, cuando intentaba cruzar la calle, indicaron personas que presenciaron el hecho.

Magda Banegas dijo que su primo era un hombre muy alegre, trabajador y que toda su vida se había dedicado al comercio, actividad por la que era ampliamente conocido y apreciado en el municipio.