Febrero violento: Siete muertes violentas en varios sectores del país

Tegucigalpa, Honduras.- Siete personas perdieron la vida de manera violenta en hechos ocurridos en menos de 24 horas en diferentes partes del territorio nacional.
En el departamento de Intibucá, dos hombres fueron asesinados por personas desconocidas en dos hechos violentos.
Los fallecidos fueron identificados por la Policía como Darivar Alvarado Gutiérrez y Alfonzo Sánchez Díaz, cuyos cuerpos fueron ingresados a la morgue de Medicina Forense para practicarles la autopsia.
En Olancho, dos personas perdieron la vida con arma de fuego. El primer homicidio fue en el municipio de Guata, donde Entimo Ruiz Acosta, de 70 años de edad, originario de la comunidad de El Salitre, fue atacado con una escopeta y falleció al instante.
En el barrio San Francisco de Catacamas fue asesinado a balazos Dixon Javier Aguilar Velásquez, de 26 años de edad. En el mismo hecho, otras tres personas resultaron heridas.
Otro crimen se registró en el sector de Agalteca, Olanchito, Yoro, donde la noche del domingo asesinaron a balazos a Jonathan Martínez, de 30 años de edad, cuando asistía a un puesto de comida.
En el sector de Río Blanco de San Pedro Sula, desconocidos le quitaron la vida en su apartamento a Javier Enrique Funes Espinoza , de 32 años de edad. En el interior de su vivienda, Hilda Meléndez, de 49 años de edad, fue asesinada a balazos la noche de ayer domingo 1 de febrero en la colonia 19 de Abril de Trujillo, Colón.