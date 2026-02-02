Madre de Alejandra Figueroa revela que ella "soñó que la mataban" antes de su muerte

Mare López, madre de Nicol Alejandra Figueroa, relató detalles de los meses previos a la tragedia que terminó con la vida de su hija y de su yerno, Luis Alonzo Oseguera Betancourth, quienes fueron hallados sin vida en una cabaña ubicada en Tatumbla. Estos son los detalles:
Fue durante la transmisión donde López aclaró que, hasta el momento, la familia no cuenta con información oficial de las autoridades de lo que pasó ese día.
“Yo no le puedo decir qué pasó, porque yo no tengo los resultados, yo solo sé lo que ustedes saben, lo que los medios han comentado, yo no sé nada”, expresó.
La madre aseguró que, durante varios meses, tuvo un mal presentimiento relacionado con la seguridad de su hija. Según contó, en reiteradas ocasiones le advirtió que evitara ciertas calles solitarias, tras soñar varias veces con ella y un robo.
“Yo tuve un presentimiento todo el año”, afirmó, al recordar que le decía a Nicol que no transitara por una calle específica. En ese sueño, según relató, veía a su hija siendo atacada. "Yo soñé como una visión de que ella me la mataba por robarle el carrito que andaba", lamentó.
López explicó que nunca quiso alarmarla y que solo le pedía que tuviera cuidado. Sin embargo, recordó que su hija solía responderle con tranquilidad: “mami, yo camino con Dios”.
La noche en que Nicol se encontraba en las cabañas con su pareja, la madre habló con ella por teléfono a las 7:26 de la noche. Según dijo, esa fue la última conversación entre ambas. “La última llamada ya no me dijo buenas noches”, relató.
De acuerdo con la información conocida, Nicol y Luis llegaron a las cabañas la tarde del jueves 16 de octubre de 2025 con la intención de pasar la noche. Al no presentarse a desayunar la mañana del viernes 17, el personal ingresó a la habitación y los encontró sin signos vitales.
A pesar de los meses de presentimientos, López aseguró que el día de los hechos no sintió ninguna señal de alarma. “Ese día de las cabañas, yo no sentí nada, no voy a venir a decir que sí sentí”, expresó.
Fue horas después cuando se enteró de la tragedia, a través de una llamada del padre de Luis. “Yo me di cuenta por la llamada del papá del muchacho. Yo no sabía nada, yo no sentía nada”, contó.
Según confirmó una fuente consultada por EL HERALDO, los análisis forenses determinaron que la causa de muerte fue una intoxicación por monóxido de carbono, presuntamente filtrado por el sistema de calefacción del jacuzzi de la habitación.
Tras lo ocurrido, la madre cuestionó directamente a la propietaria del establecimiento donde la pareja se hospedó. “Esas cabañas ahí marcaron la muerte de ellos”, afirmó, señalando que, si existían problemas previos en el lugar, no debieron alquilarlo. “Le importó más el dinero que la vida de dos jóvenes inocentes”, reclamó.
López también aseguró que, desde el inicio del caso, no ha recibido explicaciones directas por parte de los dueños del lugar. “Esa señora nunca me dio la cara. Yo tengo una lucha abierta con las cabañas”, sostuvo.
A más de tres meses del fallecimiento, el establecimiento no ha brindado declaraciones públicas y eliminó sus redes sociales.