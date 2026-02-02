Dos personas mueren de forma violenta en distintos hechos en Olancho

Olancho, Honduras.- Dos personas perdieron la vida de manera violenta la tarde y noche del domingo en diferentes hechos registrados en el departamento de Olancho, según información de las autoridades policiales. El primer homicidio ocurrió en el municipio de Guata, Olancho, donde un adulto mayor fue atacado con una escopeta en una zona solitaria. La víctima fue identificada como Entimo Ruiz Acosta, de 70 años de edad, originario de la comunidad de El Salitre.

De acuerdo con información preliminar, el septuagenario se dirigió hacia su vivienda cuando fue interceptado y atacado, dejando su cuerpo tendido en medio de un callejón. Hasta el momento se desconocen los móviles del crimen, mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes El segundo hecho violento se registró en el barrio San Francisco del municipio de Catacamas , donde un conductor de un camión murió de forma violenta. La víctima aún no ha sido identificada. Al lugar se desplazaron agentes policiales y personal de investigación para realizar el reconocimiento y levantamiento del cuerpo.