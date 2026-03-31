Expolicía acusado de matar a mujer cuando hacía tortillas en Alauca apareció muerto un día después

Danlí, Honduras.- El cuerpo sin vida de un hombre que permanecía prófugo de la justicia tras fugarse del centro penitenciario de Danlí, en El Paraíso, fue encontrado este martes -31 de marzo- en el municipio de Alauca, en la zona oriental del país.

De manera preliminar, se conoció que el fallecido era un expolicía que había escapado del penal y que estaba siendo investigado por su presunta participación en varios homicidios registrados en la región.



El más reciente de los crímenes habría sido cometido precisamente el lunes 30 de marzo, es decir, un día antes del hallazgo de su cuerpo sin vida.

Las autoridades indicaron que, por el momento, tanto la identidad oficial del individuo como las causas exactas de su muerte continúan bajo investigación, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.