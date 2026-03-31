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Expolicía acusado de matar a mujer cuando hacía tortillas en Alauca apareció muerto un día después

El fallecido, un expolicía que se había fugado de la cárcel en 2022, era investigado por varios crímenes en la zona oriental, entre ellos el asesinato de Alba Rodríguez

  • Actualizado: 31 de marzo de 2026 a las 11:50
Expolicía acusado de matar a mujer cuando hacía tortillas en Alauca apareció muerto un día después

El individuo fue acusado horas antes de asesinar a la esposa de un familiar con un disparo. Se desconoce si fue intencional.

Foto: EL HERALDO

Danlí, Honduras.- El cuerpo sin vida de un hombre que permanecía prófugo de la justicia tras fugarse del centro penitenciario de Danlí, en El Paraíso, fue encontrado este martes -31 de marzo- en el municipio de Alauca, en la zona oriental del país.

De manera preliminar, se conoció que el fallecido era un expolicía que había escapado del penal y que estaba siendo investigado por su presunta participación en varios homicidios registrados en la región.

El más reciente de los crímenes habría sido cometido precisamente el lunes 30 de marzo, es decir, un día antes del hallazgo de su cuerpo sin vida.

Las autoridades indicaron que, por el momento, tanto la identidad oficial del individuo como las causas exactas de su muerte continúan bajo investigación, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

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De acuerdo con reportes policiales, el hombre se mantenía prófugo desde diciembre de 2022, cuando logró fugarse del centro penal de Danlí, permaneciendo desde entonces en libertad.

“Desde ese momento ha estado prófugo y cometiendo fechorías en el municipio de Alauca”, señaló la Policía Nacional (PN) al referirse a su historial delictivo tras la fuga.

Entre los hechos violentos que se le atribuyen, destaca el asesinato de Alba Marina Rodríguez, una mujer de 55 años que murió tras recibir un disparo en la espalda la madrugada del lunes 30 de marzo, cuando se encontraba haciendo tortillas en su hogar, situado en la comunidad de San Antonio, en Alauca, departamento de El Paraíso.

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Según el relato de Carlos Adalid Suárez, esposo de la víctima, el expolicía, disparó y se dio a la fuga. Don Carlos detalló que: "Él es hijo de una prima mía y el cipote ahí se crió y convivía con nosotros... nunca tuvimos problemas".

"Él pasó por enfrente de la casa e hizo el disparo un poco arriba del portón, ella estaba abajo y le cayó el disparo", lamentó.

Doña Alba era madre de cuatro hijos y su muerte ha causado consternación en Alauca.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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