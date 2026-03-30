Hombre denuncia que expolicía mató a su esposa mientras hacía tortillas en Danlí

Danlí, Honduras.- Una mujer fue asesinada la madrugada de este lunes en la comunidad de San Antonio de Alauca, en Danlí, departamento de El Paraíso, cuando se encontraba preparando tortillas en su vivienda.

La víctima fue identificada como doña Alba, quien, según el testimonio de su esposo, recibió un disparo en la espalda que le provocó la muerte.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 de la mañana. De acuerdo con el relato de su pareja, el presunto responsable es un expolicía que conocía a la familia.