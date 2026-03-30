Hombre denuncia que expolicía mató a su esposa mientras hacía tortillas en Danlí

Danlí, Honduras.- Una mujer fue asesinada la madrugada de este lunes en la comunidad de San Antonio de Alauca, en Danlí, departamento de El Paraíso, cuando se encontraba preparando tortillas en su vivienda.
La víctima fue identificada como doña Alba, quien, según el testimonio de su esposo, recibió un disparo en la espalda que le provocó la muerte.
El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 de la mañana. De acuerdo con el relato de su pareja, el presunto responsable es un expolicía que conocía a la familia.
“Después de los disparos ella dijo ‘¡Ay, me tiraron!’ y se tocó la espalda”, relató consternado.
El esposo, Carlos Umaña, detalló que convivió con la víctima durante más de 30 años y que juntos procrearon cuatro hijos. Además, aseguró que no existían conflictos previos con el agresor.
“Enemistades no tenemos. Él es hijo de una prima mía, el cipote ahí se crio y convivía con nosotros. Solo hizo un disparo que le dio en la espalda, iba de camino cuando disparó”, explicó.
El crimen ha causado consternación en la comunidad, debido a la cercanía entre el presunto agresor y la familia de la víctima.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre la captura del sospechoso ni sobre el móvil del hecho, por lo que se espera el avance de las investigaciones.